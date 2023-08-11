Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Konser Dewa 19 All Stars Bakal Sajikan 36 Lagu

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |14:20 WIB
Konser Dewa 19 All Stars Bakal Sajikan 36 Lagu
Dewa 19 All Stars sajikan 36 lagu di GBK (Foto: IG Dewa 19)
A
A
A

JAKARTA - Konser Dewa 19 All Stars akan segera mengguncang panggung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu 12 Agustus 2023. Sederet persiapan pun telah dilakukan Ahmad Dhani cs menjelang konsernya itu.

Dewa 19 sudah menyusun daftar lagu yang siap dinyanyikan dalam konser tersebut. Pendiri Dewa 19, Ahmad Dhani, tak sungkan menjelaskan bocoran aksi panggung grup bandnya.

Konser Dewa 19 All Stars Bakal Sajikan 36 Lagu

Nantinya, mereka akan membawakan 36 lagu dihadapan 85 ribu penonton yang bakal memenuhi area SUGBK.

"Nanti 36 lagu akan dinyanyikan," kata Ahmad Dhani dalam jumpa persnya di Pondok Indah, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Adapun total durasi konser Dewa 19 All Stars sendiri diperkirakan berlangsung selama lebih dari dua jam.

"Sekitar 36 lagu, kami tidak akan menyanyikan Rosanna di Jakarta tapi akan dibawakan di Bandung," ujar Dhani.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149296/dewa_19-OkMB_large.jpeg
Pecah! Dewa 19 Tampil Full Skuad di Formula E Jakarta 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3143069/dewa_19-eLbk_large.jpg
Mengulik Asal-Usul Nama Dewa 19, Ternyata Berawal dari Salah Kaprah yang Keterusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140441/dewa_19-ujVo_large.jpg
Ternyata Ini Lagu Dewa 19 yang Terinspirasi dari Kecantikan Luna Maya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/205/3127032/dewa_19-RSXn_large.jpg
Adu Tarif Manggung Dewa 19 dan NOAH, Lebih Mahal Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/205/3118345/ahmad_dhani-fPY9_large.jpg
Ahmad Dhani Cs Bayar Royalti ke Mantan Personel Dewa 19 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114854/al_ghazali_dan_alyssa_daguise-lxMR_large.jpg
Dewa 19 hingga Raisa Bakal Meriahkan Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement