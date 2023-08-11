Konser Dewa 19 All Stars Bakal Sajikan 36 Lagu

JAKARTA - Konser Dewa 19 All Stars akan segera mengguncang panggung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu 12 Agustus 2023. Sederet persiapan pun telah dilakukan Ahmad Dhani cs menjelang konsernya itu.

Dewa 19 sudah menyusun daftar lagu yang siap dinyanyikan dalam konser tersebut. Pendiri Dewa 19, Ahmad Dhani, tak sungkan menjelaskan bocoran aksi panggung grup bandnya.

Nantinya, mereka akan membawakan 36 lagu dihadapan 85 ribu penonton yang bakal memenuhi area SUGBK.

"Nanti 36 lagu akan dinyanyikan," kata Ahmad Dhani dalam jumpa persnya di Pondok Indah, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Adapun total durasi konser Dewa 19 All Stars sendiri diperkirakan berlangsung selama lebih dari dua jam.

"Sekitar 36 lagu, kami tidak akan menyanyikan Rosanna di Jakarta tapi akan dibawakan di Bandung," ujar Dhani.