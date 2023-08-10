Advertisement
Selesai Syuting, Pemain Sinetron Jangan Bercerai Bunda Mampir di Content Showcase Parade

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |22:48 WIB
Selesai Syuting, Pemain Sinetron <i>Jangan Bercerai Bunda</i> Mampir di Content Showcase Parade
Pemain Sineron Jangan Bercerai Bunda Hadir di Content Showcase Parade Vision+ dan MNC Pictures. (Foto: Devi/MPI)
JAKARTA - Jangan Bercerai Bunda merupakan salah satu sinetron MNC Pictures yang sukses memikat hati masyarakat Indonesia.Tidak heran jika sinetron Jangan Bercerai Bunda terus tayang hingga saat ini. 

Hal ini membuat para pemain sinetron Jangan Bercerai Bunda ikut meriahkan Content Showcase Parade yang diselenggarakan oleh Vision+ dan MNC Pictures. 

“Tadi kita habis syuting langsung datang ke sini,” kata Andi Annisa saat di Ballroom 2nd Floor Hotel Park Hyatt Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023). 

Dalam acara ini, Samuel Zylgwyn mengaku bahagia dapat bergabung di acara ini. Dia bersyukur sinetron yang dibintanginya banyak dicintai masyarakat Indonesia.

“Karena ceritanya bagus, pemainnya bagus-bagus. Kita saling melengkapi sih,” ucap Samuel Zylgwyn. 

Halaman:
1 2
