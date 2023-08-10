Pemain Series Cinlock Hadir di Content Showcase Parade Vision+ dan MNC Pictures

JAKARTA - Pemain series Vision+ Cinlock hadir di Content Showcase Parade Vision+ dan MNC Pictures. Dalam kesempatan ini, Wavi Zihan mengatakan bahagia bisa berpartisipasi dalam acara ini.

“Hari ini double exited karena showcase seru banget dan series kita Cinlock tayang,” kata Wavi Zihan saat ditemui di Ballroom 2nd Floor Hotel Park Hyatt Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).

Hal yang sama dirasakan oleh Diandra Agatha, “Hari ini senang banget, banyak orang juga. Terus series Cinlock akan tayang. Jadi super excited.”

Dalam kesempatan ini, Tissa Biani menyampaikan sedikit tentang series Cinlock yang dibintangi olehnya.

“Series ini bercerita tentang semangat anak-anak muda yang menginspirasi banyak orang di luar sana khususnya anak muda untuk tetap semangat memperjuangkan mimpinya,” tutur Tissa Biani.