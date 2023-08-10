Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Pemain Series Cinlock Hadir di Content Showcase Parade Vision+ dan MNC Pictures

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |22:32 WIB
Pemain Series <i>Cinlock</i> Hadir di Content Showcase Parade Vision+ dan MNC Pictures
Pemain Series Cinlcok Hadir di Content Showcase Parade Vision+ dan MNC Pictures. (Foto: Devi/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pemain series Vision+ Cinlock hadir di Content Showcase Parade Vision+ dan MNC Pictures. Dalam kesempatan ini, Wavi Zihan mengatakan bahagia bisa berpartisipasi dalam acara ini. 

“Hari ini double exited karena showcase seru banget dan series kita Cinlock tayang,” kata Wavi Zihan saat ditemui di Ballroom 2nd Floor Hotel Park Hyatt Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023). 

Hal yang sama dirasakan oleh Diandra Agatha, “Hari ini senang banget, banyak orang juga. Terus series Cinlock akan tayang. Jadi super excited.” 

Dalam kesempatan ini, Tissa Biani menyampaikan sedikit tentang series Cinlock yang dibintangi olehnya. 

“Series ini bercerita tentang semangat anak-anak muda yang menginspirasi banyak orang di luar sana khususnya anak muda untuk tetap semangat memperjuangkan mimpinya,” tutur Tissa Biani. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/598/3027519/kahitna-hingga-the-changcuters-siap-meriahkan-lmac-super-hitz-fest-2024-JY00heoQra.jpeg
Kahitna hingga The Changcuters Siap Meriahkan LMAC Super Hitz Fest 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/598/2997538/deretan-program-terbaik-mnc-media-entertainment-untuk-keluarga-indonesia-BkAlUnK5YO.jpG
Deretan Program Terbaik MNC Media Entertainment untuk Keluarga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/598/2993770/mnc-media-entertainment-persembahkan-tayangan-terbaik-untuk-keluarga-indonesia-80yFZ6qlWx.jpeg
MNC Media Entertainment Persembahkan Tayangan Terbaik untuk Keluarga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/33/2939444/ayo-tetap-produktif-dengan-menghadiri-pesta-akhir-tahun-2023-pada-event-community-club-ngeshortsbareng-di-bali-39FbDv6MH6.jpg
Ayo Tetap Produktif dengan Menghadiri Pesta Akhir Tahun 2023 pada Event Community Club #NgeShortsBareng di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/598/2939429/joyful-desember-jelajahi-series-seru-dengan-vision-originals-kisah-keluarga-horror-hingga-cinta-segitiga-RvFKNQ2H2A.jpg
Joyful Desember, Jelajahi Series Seru dengan Vision+ Originals: Kisah Keluarga, Horor, hingga Cinta Segitiga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/598/2939413/memacu-adrenalin-ini-3-alasan-montir-cantik-jadi-series-penutup-akhir-tahun-yang-wajib-di-tonton-ILxK3lW6fH.jpg
Memacu Adrenalin, Ini 3 Alasan Montir Cantik Jadi Series Penutup Akhir Tahun yang Wajib di Tonton!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement