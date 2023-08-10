Advertisement
MNC Pictures Kolaborasi dengan Vision+, Siap Suguhkan Inovasi Film dan Series

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |21:00 WIB
MNC Pictures Kolaborasi dengan Vision+, Siap Suguhkan Inovasi Film dan Series
Titan Hermawan, Presiden Direktur MNC Pictures mengatakan, kolaborasi dengan Vision+ sebuah bentuk inovasi dalam menghasilkan film dan series terbaik. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Pesatnya pertumbuhan aplikasi streaming OTT dalam bebertapa tahun terakhir mendorong Vision+ untuk terus berinovasi. Di semester kedua 2023 ini, Vision+ resmi menggandeng MNC Pictures untuk berkolaborasi menggodok series dan film baru yang berkualitas. 

Presiden Director MNC Pictures, Titan Hermawan menjelaskan, kehadiran aplikasi streaming OTT secara tidak langsung memang memacu kreatifitas para produsen series maupun film di Tanah Air. Masyarakat kini mendapatkan banyak pilihan alternatif. Melihat dinamika tersebut, pihaknya menyambut baik kolaborasi dengan Vision+. 

"Dulu kita sering dapat banyak komentar kalau cerita di film atau series itu-itu saja. Dengan adanya OTT, genre atau cerita jadi bervariatif. Mulai dari horor, thriler, action, semua ada. Jadi sangat positif untuk kreativitas konten di Indonesia," ujar Titan Hermawan, dalam acara Vision+ & MNC Pictures: Content Show Parade, di Park Hyatt Hotel, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023). 

Melalui kolaborasi ini, lanjut Titan Hermawan, MNC Pictures nantinya akan terlibart dalam produksi series-series milik Vision+ begitupun sebaliknya. Terlebih lagi kompleks Movieland di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido sudah mulai beroperasi. 

Telusuri berita celebrity lainnya
