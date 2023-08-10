Vision+ Hadirkan Genre Series yang Lebih Variatif di Semester Kedua 2023

JAKARTA - Memasuki semester kedua 2023, Vision+ kembali membuat sebuah gebrakan baru di industri OTT (over the top) Indonesia. Menggandeng MNC Pictures, Vision+ menggelar acara bertajuk "Content Showcase Parade".

Sebagai salah satu penyedia layanan media streaming digital live TV dan Video On Demand (VOD), Vision+ memang terus berupaya menyajikan beragam konten-konten menarik kepada para audience. Hal tersebut disampaikan secara gamblang oleh Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesoedibjo.

"Vision+ & MNC Pictures: Content Showcase Parade merupakan acara spesial yang kami adakan sebagai bentuk apresiasi kepada para mitra-mitra kami. Mulai dari telekominikasi, internet, e-commerce, fintech, advertising dan mitra-mitra lainnya. Dan juga apresiasi untuk talent, produser dan director yang sudah terlibat pada produksi kami," ujar Clarissa Tanoesoedibjo di Hotel Park Hyatt, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).

Clarissa pun tidak menampik bahwa acada Vision+ & MNC Pictures: Content Showcase Parade sengaja digelar lebih megah dari sebelumnya untuk menunjukkan keseriusan MNC Group dalam mengembangkan industri OTT dan perfilman di Tanah Air.

"Kami ingin menunjukkan bahwa MNC group secara produksi media dan entertainment sangat integrated sesuai dengan tagline kami "the most integrated company in South East Asia". Kami ingin menyampaikan itu kepada klien, sponsor, dan para player di industri ini," kata Clarissa.