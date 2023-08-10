Inilah 4 Peserta yang Bertahan di Kontes Swara Bintang

Inilah 4 Besar Kontes Swara Bintang. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Top 5 Kontes Swara Bintang menampilkan aksinya yang terbaik pada 9 Agustus 2023 malam. Juri dibuat bingung karena semua peserta seolah layak menjadi juara.

Acara malam itu dibuka meriah oleh kolaborasi Chronicle Dance, peserta, dan bintang tamu. Menambah seru suasana Kontes Swara Bintang.

Duet yang penuh power dari Dio, Astra KDI, dan Angles Percussion dengan menyanyikan lagu ‘Gejolak Asmara’ membuat juri standing applause. Inul Daratista langsung memuji Dio di penampilan itu.

Dilanjutkan dengan duet penuh rasa dari Ongky, Fara Ambyar, dan Manshur Angklung yang membawakan lagu ‘Menepi’. Aksi Ongky dalam duet itu pun mencuri perhatian.

Ada juga duet Farisky dan Jelita Jely serta Fifian dengan Wahidarjo yang tak kalah seru. Penampilan mereka seolah mampu menghipnotis studio 14 MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.