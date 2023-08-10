Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Rafael Adwel Tak Sabar Nantikan Proses Syuting Action di Serial Montir Cantik

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |18:47 WIB
Rafael Adwel Tak Sabar Nantikan Proses Syuting Action di Serial Montir Cantik
Rafael Adwel tak sabar syuting Montir Cantik Vision+ (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Rafael Adwel menjadi salah satu dari jajaran aktor muda yang terlibat dalam series Vision+ Originals terbaru berjudul Montir Cantik. Series ini berkisah tentang persaingan bengkel mobil yang mempersiapkan mobil-mobil untuk balapan.

Meski baru memasuki tahap reading, Rafael Adwel tak sabar untuk menjalani proses syuting series ini. Pasalnya saat membaca naskah, Rafael menemukan beberapa adegan action yang begitu dinantikannya.

Annette Edoarda Perankan Montir Cantik di Vision+, Dapat Tantangan Ini 

Terlebih, ia merasa kisah mengenai balapan mobil ini jarang diangkat dibandingkan dengan kisah-kisah sebelumnya yang lebih sering mengangkat soal geng motor yang didalamnya memperlihatkan adegan balap motor.

"Gue suka ceritanya, ada adegan action-action juga. Yang gue liat juga ini balapan mobil, balapan motor sering tapi balapan mobil belum pernah," ujar Rafael Adwel saat dijumpai di Park Hyatt, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).

Rafael yang sejak kecil hobi mengikuti soal otomotif pun semakin merasa antusias saat membaca naskah series ini lantaran didalamnya banyak menyinggung berkaitan otomotif, bengkel dan mesin.

"Gue emang suka otomotif tapi lebih suka ke motor dari kecil. Cuma sebelum series Montir Cantik ini gue juga suka mobil," jelasnya.

Mengenai karakter Angga yang diperankannya, Rafael hanya menjelaskan jika karakter Angga tak akan sama seperti apa yang mungkin akan dipikirkan oleh para penonton nantinya.

