Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Artis Cantik Indonesia yang Disebut Barbie Hidup

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |06:30 WIB
5 Artis Cantik Indonesia yang Disebut Barbie Hidup
Artis Cantik Indonesia yang Disebut Mirip Barbie Hidup (Yuki Kato/Foto: Instagram @yukikt)
A
A
A

JAKARTA - Deretan artis cantik Indonesia yang disebut Barbie hidup di dunia nyata. Kesuksesan film Barbie live action garapan Greta Gerwig berhasil menjadi box office di seluruh dunia.

Sejak dirilis pada 19 Juli 2023 lalu, film yang dibintangi oleh Margot Robbie dan Ryan Gosling ini telah menyedot ribuan penonton. Atensi publik terhadap film ini membuat banyak orang berdandan ala Barbie.

Bahkan sejumlah selebritis Tanah Air tak mau kalah dengan trend tersebut. Beberapa di antaranya bahkan disebut sebagai Barbie hidup.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut 5 artis cantik Indonesia yang disebut Barbie hidup.

1. Yuki Kato

Yuki Kato 

Artis blasteran Indonesia-Jepang yang satu ini sempat mengikuti trend ala Barbie. Dalam salah satu unggahannya, Yuki Kato tampak mengenakan pakaian bermotif stripe warna pink dan putih dengan rambut yang terurai berwarna kecoklatan.

Dalam foto tersebut, Yuki berdiri dan berpose kaku dalam sebuah kotak boneka. Yuki pun banjir pujian warganet karena disebut sangat mirip dengan boneka Barbie.

2. Nia Ramadhani

Nia Ramadhani 

Nia Ramadhani juga tak mau ketinggalan trend Barbie. Ia disebut-sebut sebagai Barbie hidup, bahkan sebelum mengikuti trend. Pasalnya, istri Ardi Bakrie ini memiliki paras cantik khas keturunan Belanda-Indonesia. Selain itu, Nia Ramadhani juga memiliki tubuh yang ideal.

Dengan paduan busana dan riasan yang sesuai, Nia Ramadhani semakin mirip Barbie hidup di dunia nyata. Netizen pun berbondong-bondong memberinya pujian.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement