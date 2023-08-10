5 Artis Cantik Indonesia yang Disebut Barbie Hidup

Artis Cantik Indonesia yang Disebut Mirip Barbie Hidup (Yuki Kato/Foto: Instagram @yukikt)

JAKARTA - Deretan artis cantik Indonesia yang disebut Barbie hidup di dunia nyata. Kesuksesan film Barbie live action garapan Greta Gerwig berhasil menjadi box office di seluruh dunia.

Sejak dirilis pada 19 Juli 2023 lalu, film yang dibintangi oleh Margot Robbie dan Ryan Gosling ini telah menyedot ribuan penonton. Atensi publik terhadap film ini membuat banyak orang berdandan ala Barbie.

Bahkan sejumlah selebritis Tanah Air tak mau kalah dengan trend tersebut. Beberapa di antaranya bahkan disebut sebagai Barbie hidup.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut 5 artis cantik Indonesia yang disebut Barbie hidup.

1. Yuki Kato

Artis blasteran Indonesia-Jepang yang satu ini sempat mengikuti trend ala Barbie. Dalam salah satu unggahannya, Yuki Kato tampak mengenakan pakaian bermotif stripe warna pink dan putih dengan rambut yang terurai berwarna kecoklatan.

Dalam foto tersebut, Yuki berdiri dan berpose kaku dalam sebuah kotak boneka. Yuki pun banjir pujian warganet karena disebut sangat mirip dengan boneka Barbie.

2. Nia Ramadhani

Nia Ramadhani juga tak mau ketinggalan trend Barbie. Ia disebut-sebut sebagai Barbie hidup, bahkan sebelum mengikuti trend. Pasalnya, istri Ardi Bakrie ini memiliki paras cantik khas keturunan Belanda-Indonesia. Selain itu, Nia Ramadhani juga memiliki tubuh yang ideal.

Dengan paduan busana dan riasan yang sesuai, Nia Ramadhani semakin mirip Barbie hidup di dunia nyata. Netizen pun berbondong-bondong memberinya pujian.