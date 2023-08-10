Johana Ariel Suhendra Sempat Tak Terima Bayaran di Awal Karier Sebagai Influencer

JAKARTA - Johana Ariel Suhendra atau yang dikenal sebagai orang dibalik akun Instagram dan YouTube @nanashukulinerbdg merupakan seorang influencer kelahiran Denpasar, Bali. Ia kini dikenal luas sebagai seorang influencer yang pernah menjadi Brand Ambassador di beberapa brand besar.

Akan tetapi, perjalanan karier perempuan yang berkuliah di Universitas Maranatha, Bandung jurusan Fashion Design ini bisa dikatakan tak selalu mulus. Perempuan 26 tahun ini diketahui memulai kariernya dengan modal nekat dan seadanya.

Bukan hanya dengan metode barter, ia juga sempat hanya memiliki modal Rp10 ribu untuk ongkos demi mencapai impiannya menjadi influencer.

Di awal kariernya, perempuan 26 tahun ini sempat tidak mendapatkan bayaran sebagai. seorang influencer. Hal itu membuatnya hampir menyerah, terlebih kerabat, teman hingga orang tuanya sempat tak memberikan dukungan kepadanya untuk menjalani profesi tersebut.

"Saya sempat merasa sedih dan ingin menyerah di awal karier saya dan dijauhi banyak teman, namun saya bertekad dalam diri saya bahwa saya akan sukses," ujar Johana Ariel Suhendra.

"Akhirnya dengan tekad yang kuat dan saya ingat dengan tujuan saya untuk sukses, saya dipercaya menjadi Brand Ambassador dan duta," sambungnya.