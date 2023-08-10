5 Artis Indonesia yang Doyan Makan di Warteg

JAKARTA - Deretan artis Indonesia yang doyan makan di warteg menjadi topik menarik untuk dibahas. Para artis ini diketahui menjalani gaya hidup sederhana meski terbilang populer dan memiliki kekayaan berlimpah.

Menariknya, mereka bahkan tidak gengsi untuk mengunggah momen saat makan di warteg di media sosial.

Siapa saja artis Indonesia yang doyan makan di warteg? Berikut ulasannya:

1. Cinta Laura

Cinta Laura dikenal sebagai salah satu artis Indonesia yang doyan makan di warteg. Dia bahkan pernah mengabadikan momen saat makan di warteg bersama beberapa temannya.

2. Sophia Latjuba

Artis Indonesia yang doyan makan di warteg selanjutnya adalah Sophia Latjuba. Mantan kekasih Ariel NOAH itu bahkan pernah memamerkan menu makanan yang dibelinya di warteg langganannya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.