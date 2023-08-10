Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Artis Indonesia Pelihara Kuda sebagai Hobi

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |01:30 WIB
5 Artis Indonesia Pelihara Kuda sebagai Hobi
Deretan artis Indonesia pelihara kuda sebagai hobi. (Foto: Lesti Kejora/Instagram/@lestikejora)
JAKARTA - Deretan artis Indonesia pelihara kuda sebagai bagian dari hobi mereka. Kuda yang dipelihara para artis ini diprediksi punya harga fantastis karena sebagian didatangkan dari luar negeri.

Penasaran siapa saja artis Indonesia yang memelihara kuda? Berikut ulasan Okezone dari berbagai sumber, pada Jumat (11/8/2023).

1.Nia Ramadhani

Artis Indonesia pelihara kuda. (Foto: Instagram/@ramadhaniabakrie)

Artis Indonesia pelihara kuda. (Foto: Instagram/@ramadhaniabakrie)

Nia Ramadhani tak hanya dikenal dengan gaya hidup mewahnya. Sang aktris ternyata juga memiliki hobi yang tak kalah mewah. Istri pengusaha Ardi Bakrie ini memiliki hobi berkuda, bahkan memeliharanya untuk ditunggangi.

2.Lesti Kejora

Artis Indonesia pelihara kuda. (Foto: Instagram/@lestikejora)

Artis Indonesia pelihara kuda. (Foto: Instagram/@lestikejora)

Artis Indonesia pelihara kuda selanjutnya adalah pedangdut Lesti Kejora. Dia bahkan mendapatkan hadiah ulang tahun berupa kuda dari sang suami, Rizky Billar, pada 5 Agustus 2023. Ibu satu anak itu lantas menamai kuda berwarna coklat itu Kejora.

3.Irfan Hakim

Artis Indonesia pelihara kuda. (Foto: Instagram/@irfanhakim75)

Artis Indonesia pelihara kuda. (Foto: Instagram/@irfanhakim75)

Hobinya menunggang kuda membuat Irfan Hakim membeli dan memelihara beberapa ekor kuda. Siapa sangka jika presenter kocak itu sudah memiliki enam kuda dan tiga anak kuda di rumahnya. Ia bahkan menularkan hobi berkuda itu kepada anak-anaknya.

