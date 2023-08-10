Happy Asmara Keciduk Pamer Rokok Elektrik

JAKARTA - Happy Asmara menjadi perbincangan netizen, pasalnya melalui akun sosial media miliknya. Mantan kekasih Denny Caknan itu terciduk memamerkan vape atau rokok elektrik.

Rokok elektrik miliknya itu terlihat saat dirinya bermain dengan pertanyaan soal Q&A secara acak. Di mana pertanyaan itu soal hubungan dengan pasangannya.

"Bagaimana hubunganmu kedepan dengan dia?," tulis pertanyaan tersebut di akun TikTok miliknya @Happy Asmara, Jumat (11/8/2023).

Ketika pertanyaan itu muncul, maka secara otomatis pula jawaban yang keluar dari pertanyaan itu.

"Naik pelaminan," tulis jawaban tersebut.

Melihat hal itu sontak membuat Happy Asmara tertawa dengan lepas. Momen bahagia itu tampak terlihat jelas pada postingan dari Happy Asmara itu.

Happy Asmara pun juga menuangkan sebuah tulisan pada postingan di video singkatnya itu dengan bahasa Jawa.

"Ngakak, maksud e sopo iki tak save jal tenan pora," tulis Happy Asmara.

Dalam unggahan itu, tampaknya Happy Asmara tidak sengaja memamerkan rokok elektrik atau vape yang ada di tangan kanannya itu.