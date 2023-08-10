Ifan Govinda Berharap Jeje Tak Tinggalkan Band Usai Terjun ke Politik

JAKARTA - Muhammad Irfan Hadari alias Ifan Govinda ikut bereaksi atas keputusan Ritchie Ismail atau Jeje, untuk terjun ke dunia politik. Ifan berharap, politik tak mengganggu aktivitas band Jeje bersama Govinda.

"Intinya adalah manajemen waktu yang pertama, kedua skala prioritas dan ketiga adalah komitmen. Semua kita kerja kan sama ya kita harus bisa bagi waktu dan kita tahu komitmen," ujar Ifan Govinda saat ditemui awak media di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Namun demikian, Ifan sangat mendukung langkah suami Syahnaz Sadiqah tersebut untuk melenggang ke panggung politik di 2024.

Sebab, Jeje dikatakan Ifan, ingin menjadi pribadi yang lebih bermanfaat untuk sesama.

"Ya pastinya harus diapresiasi ya ini langkah dia untuk jadi manfaat banyak orang. Kan dia sempet ngobrol juga kan pengen bermanfaat buat banyak orang nah salah satu caranya dengan jalan berpolitik," tuturnya.