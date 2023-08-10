Diisukan Mesum Berdalih Taaruf, Dodi Hidayatullah Ditodong Klarifikasi

JAKARTA - Artis Dodi Hidayatullah belakangan tengah menjadi sorotan netizen. Hal ini bermula dari unggahan akun TikTok @meerarhi yang menceritakan sosok inisial DH.

Pemilik akun menuturkan latar belakang DH yang disebut baru dikeluarkan dari grup musik nasyid. Ia mengaku bahwa temannya sempat dekat dengan DH dan mengajak taaruf.

BACA JUGA: Heboh Isu Dodi Hidayatullah Diduga Ajak Cewek Taaruf untuk Hubungan Intim

Namun dengan rayuan dan perilaku manisnya, sang perempuan terbuai hingga terjadi hubungan intim. Hal itu terjadi ketika mereka ada acara di luar kota dan mulanya memesan dua kamar.

"Saat malam hari DH mengajak temanku untuk keluar makan malam. Saat pulang, DH menawari temanku untuk menemani dulu temanku sebelum tidur di kamarnya dan akhirnya terjadi hubungan suami istri," tulis akun @ meerarhi.

Ucapan DH sangat manis dengan berjanji akan menikahinya. Namun, ia malah mengakhiri hubungan begitu saja.