Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Diisukan Mesum Berdalih Taaruf, Dodi Hidayatullah Ditodong Klarifikasi

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |18:05 WIB
Diisukan Mesum Berdalih Taaruf, Dodi Hidayatullah Ditodong Klarifikasi
Isu Dodi Hidayatullah diduga mesum berdalih taaruf. (Foto: Instagram/@dodihidayatullah)
A
A
A

JAKARTA - Artis Dodi Hidayatullah belakangan tengah menjadi sorotan netizen. Hal ini bermula dari unggahan akun TikTok @meerarhi yang menceritakan sosok inisial DH.

Pemilik akun menuturkan latar belakang DH yang disebut baru dikeluarkan dari grup musik nasyid. Ia mengaku bahwa temannya sempat dekat dengan DH dan mengajak taaruf.

Namun dengan rayuan dan perilaku manisnya, sang perempuan terbuai hingga terjadi hubungan intim. Hal itu terjadi ketika mereka ada acara di luar kota dan mulanya memesan dua kamar.

"Saat malam hari DH mengajak temanku untuk keluar makan malam. Saat pulang, DH menawari temanku untuk menemani dulu temanku sebelum tidur di kamarnya dan akhirnya terjadi hubungan suami istri," tulis akun @ meerarhi.

Ucapan DH sangat manis dengan berjanji akan menikahinya. Namun, ia malah mengakhiri hubungan begitu saja.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement