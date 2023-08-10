Mengenal Eiichiro Oda, Sosok Jenius di Balik Manga Populer One Piece

JAKARTA - Eiichiro Oda merupakan seorang seniman manga asal Jepang. Ia merupakan sosok jenius di balik serial One Piece yang menceritakan perjalanan Monkey D Luffy dkk.

Menurut Oricon, popularitas serial One Piece membuat Eiichiro Oda dinobatkan sebagai salah satu seniman manga yang mengubah sejarah manga.

Eiichiro Oda lahir pada tanggal 1 Januari 1975 di Kumamoto, Jepang. Di bidang manga, Oda begitu terinspirasi dari sosok Akira Toriyama pencipta dari Dragon Ball. Sudah sejak kecil, Oda begitu berminat menjadi seorang seniman manga.

Sebelum menghadirkan One Piece, Oda terlebih dahulu bekerja di majalah Weekly Shōnen Jump. Ia diterima di majalah pecinta manga ini ketika menjadi juara dua Penghargaan Tezuka lewat karyanya berjudul Wanted.

Di majalah Weekly Shōnen Jump, dia awalnya bekerja sebagai asisten untuk Shinobu Kaitani untuk serial Suizan Police Gang .

Pada usia 19 tahun, dia mulai bekerja sebagai asisten Nobuhiro Watsuki di Rurouni Kenshin, sebelum memenangkan Hop Step Award untuk seniman manga baru. Watsuki memuji Oda karena membantu menciptakan karakter Honjō Kamatari yang muncul di Rurouni Kenshin.

Di sela itu, Oda menulis kisah bajak laut berjudul "Romance Dawn", yang diterbitkan di Akamaru Jump dan Weekly Shōnen Jump pada akhir tahun 1996. Romance Dawn menampilkan Monkey D. Luffy sebagai protagonis, yang kemudian menjadi protagonis One Piece.

Pada tahun 1997, One Piece memulai serialisasi di Weekly Shōnen Jump dan telah menjadi tidak hanya salah satu manga terpopuler di Jepang, tetapi juga serial manga terlaris sepanjang masa.