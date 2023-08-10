Ekspresi Kocak Desta saat Jajal LRT Bareng Presiden Jokowi : Maafkan Lirikan Mataku Pak

JAKARTA - Desta mengunggah foto bersama dengan Presiden Jokowi melalui akun Instagram pribadinya. Desta memakai kemeja biru dongker sementara presiden Jokowi mengenakan kemeja berwarna putih. Foto tersebut terjadi ketika Desta dan Presiden Jokowi menjajal LRT Jabodebek.

Ada dua foto yang dibagikan dengan ekspresi berbeda dari Desta. Sementara presiden Jokowi terlihat santun tersenyum ke kamera, Desta justru menampilkan ekspresi kocak dalam dua foto tersebut.

Foto pertama, Desta terlihat melirik tajam ke arah presiden Jokowi yang ada di sebelahnya tapi tetap dengan senyuman. Sementara di foto berikutnya, Desta terlihat tersenyum ke kamera bersama presiden Jokowi yang ikut tersenyum. Meski duduk bersebelahan dengan orang nomor satu di Indonesia, Desta terlihat tak canggung.

"Maaf Pak Presiden..Maafkan lirikan mataku yang begitu tajam,"tulis Desta dalam keterangan unggahannya, Kamis (10/8/2023).

