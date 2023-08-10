Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kecelakaan Mobil Lady Nayoan, Saksi Mata Sebut Rendy Kjaernett Banting Setir hingga Terguling 5 Kali

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |14:49 WIB
Kecelakaan Mobil Lady Nayoan, Saksi Mata Sebut Rendy Kjaernett Banting Setir hingga Terguling 5 Kali
Rendy Kjaernett menangis saat lihat Lady Nayoan kecelakaan. (Foto: instagram @rendykjaernett1)
A
A
A

JAKARTA - Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan mengalami kecelakaan di Tol Jatibening. Sujaja selaku saksi mata menjelaskan secara detail kronologi kecelakaan tersebut.

Di mana, kala itu Sujaja tengah pulang kerja. Di mana, mobil miliknya berjalan dengan santai. Namun, secara tiba-tiba ada mobil berwarna putih menyalipnya dengan cepat.

"Mobil itu berada di jalur dua, kemudian bergeser ke jalur tiga. Tapi, cuma sedikit dan ngebanting setir tiba-tiba," ucap Sujaja saksi mata kecelakaan mobil Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan di YouTube Seleb On cam News, Kamis (10/8/2023).

"Banting setir mobil itu sampai membentuk 90 derajat dan menabrak pembatas jalan di pinggir lalu terguling sampai empat hingga lima kali," ujarnya lagi.

Rendy Kjaernett

Diakuinya, jarak pandangan mata dari mobil miliknya ke Rendy Kjaernett terbilang tidak jauh. Otomatis, dirinya bisa melihat kejadian kecelakaan di tol Jatibening itu dengan jelas.

"Sekira 20 meter jarak pandang saya, karena memang saya saksikan langsung. Kebetulan mobil dia (Rendy Kjaernett-red) menghalangi mobil saya dan berhenti di samping mobil kecelakaan dan saya langsung pasang lampu jauh," tuturnya.

Setelah itu, ia langsung bergegas keluar dari mobil dan menghampiri mobil milik suami Lady Nayoan itu. Dengan melihat bentuk mobil tersebut, Sujaja berpikiran jika di dalam mobil itu pasti terdapat korban jiwa.

"Saya buka pintu, di dalam mobil saya kira berdarah-darah. Ternyata apa yang ada dalam pemikiran saya salah. Tidak ada luka luar, itu saya lihat sata pas buka pintu pertama pria yang membawa mobil (Rendy Kjaernett-red)," imbuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/612/3029425/lady_nayoan_dan_rendy_kjaernett-A8J6_large.jpg
Pesan Manis dan Menyentuh Lady Nayoan di Ultah Rendy Kjaernett yang Hampir Ia Ceraikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028366/muncul-video-rendy-kjaernett-menangis-saat-casting-film-kcnU549n3k.jpg
Muncul Video Rendy Kjaernett Menangis saat Casting Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/33/3016419/dapat-dukungan-dari-rendy-kjaernett-lady-nayoan-akan-kembali-berakting-8PwENv3kzb.jpg
Dapat Dukungan dari Rendy Kjaernett, Lady Nayoan Akan Kembali Berakting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/33/3015694/alasan-rendy-kjaernett-tolak-tawaran-pekerjaan-dan-lebih-memilih-kuliah-teologi-f6yZ0SwNeB.jpg
Alasan Rendy Kjaernett Tolak Tawaran Pekerjaan dan Lebih Memilih Kuliah Teologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/33/3014950/rendy-kjaernett-keheranan-dengan-sikap-istri-yang-tak-curigaan-usai-kasus-perselingkuhannya-terbongkar-N0nvxCirYb.jpg
Rendy Kjaernett Keheranan dengan Sikap Istri yang Tak Curigaan Usai Kasus Perselingkuhannya Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014208/lady-nayoan-masih-punya-masalah-rumah-tangga-dengan-rendy-kjaernett-usai-kasus-perselingkuhan-gvDROEYSzV.jpg
Lady Nayoan Masih Punya Masalah Rumah Tangga dengan Rendy Kjaernett Usai Kasus Perselingkuhan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement