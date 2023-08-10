Kecelakaan Mobil Lady Nayoan, Saksi Mata Sebut Rendy Kjaernett Banting Setir hingga Terguling 5 Kali

JAKARTA - Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan mengalami kecelakaan di Tol Jatibening. Sujaja selaku saksi mata menjelaskan secara detail kronologi kecelakaan tersebut.

Di mana, kala itu Sujaja tengah pulang kerja. Di mana, mobil miliknya berjalan dengan santai. Namun, secara tiba-tiba ada mobil berwarna putih menyalipnya dengan cepat.

"Mobil itu berada di jalur dua, kemudian bergeser ke jalur tiga. Tapi, cuma sedikit dan ngebanting setir tiba-tiba," ucap Sujaja saksi mata kecelakaan mobil Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan di YouTube Seleb On cam News, Kamis (10/8/2023).

"Banting setir mobil itu sampai membentuk 90 derajat dan menabrak pembatas jalan di pinggir lalu terguling sampai empat hingga lima kali," ujarnya lagi.

Diakuinya, jarak pandangan mata dari mobil miliknya ke Rendy Kjaernett terbilang tidak jauh. Otomatis, dirinya bisa melihat kejadian kecelakaan di tol Jatibening itu dengan jelas.

"Sekira 20 meter jarak pandang saya, karena memang saya saksikan langsung. Kebetulan mobil dia (Rendy Kjaernett-red) menghalangi mobil saya dan berhenti di samping mobil kecelakaan dan saya langsung pasang lampu jauh," tuturnya.

Setelah itu, ia langsung bergegas keluar dari mobil dan menghampiri mobil milik suami Lady Nayoan itu. Dengan melihat bentuk mobil tersebut, Sujaja berpikiran jika di dalam mobil itu pasti terdapat korban jiwa.

"Saya buka pintu, di dalam mobil saya kira berdarah-darah. Ternyata apa yang ada dalam pemikiran saya salah. Tidak ada luka luar, itu saya lihat sata pas buka pintu pertama pria yang membawa mobil (Rendy Kjaernett-red)," imbuhnya.