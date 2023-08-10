Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lihat Lady Nayoan saat Kecelakaan, Rendy Kjaenett Menangis dan Teriak: Jangan Tinggalkan Aku

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |14:05 WIB
Lihat Lady Nayoan saat Kecelakaan, Rendy Kjaenett Menangis dan Teriak: Jangan Tinggalkan Aku
Rendy Kjaernett menangis saat lihat Lady Nayoan kecelakaan. (Foto: instagram @rendykjaernett1)
A
A
A

JAKARTA - Di tengah prahara rumah tangga, nyatanya rasa cinta Rendy Kjaernett terhadap Lady Nayoan sangat besar. Hal itu terlihat saat Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan mengalami kecelakaan di Tol Jatibening.

"Saat perjalanan ke rumah sakit usai kecelakaan, di dalam mobil itu pria ini (Rendy Kjaernett-red) itu selalu bicara ke istrinya "jangan tinggalin saya, yank jangan tinggalin saya". Dia bicara itu sambil memeluk istrinya dan menangis," ujar Sujaja saksi mata kecelakaan mobil Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan di YouTube Seleb On cam News, Kamis (10/8/2023).

Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan

Bahkan, Sujaja mengaku jika Rendy Kjaernett memanggil Lady Nayoan adalah istrinya. Hal itu juga didengar saat Rendy Kjaernett meminta kepadanya untuk menolong Lady Nayoan.

"Jadi sebelum dibawa ke rumah sakit, tepatnya saat kejadian kecelakaan itu. Saya buka pintu mobil pertama kali, dan ternyata di situ posisinya sih pria (Rendy Kjaernett-red). Saya bantu dia untuk keluar terlebih dahulu," tuturnya.

"Saya minta dia keluar karena biar tidak keracunan karena di dalam mobil sudah ada asap. Ketika sudah diluar dia bilang "bapak tolongin istri saya, saya khawatir dia kenapa-kenapa"," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/612/3029425/lady_nayoan_dan_rendy_kjaernett-A8J6_large.jpg
Pesan Manis dan Menyentuh Lady Nayoan di Ultah Rendy Kjaernett yang Hampir Ia Ceraikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028366/muncul-video-rendy-kjaernett-menangis-saat-casting-film-kcnU549n3k.jpg
Muncul Video Rendy Kjaernett Menangis saat Casting Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/33/3016419/dapat-dukungan-dari-rendy-kjaernett-lady-nayoan-akan-kembali-berakting-8PwENv3kzb.jpg
Dapat Dukungan dari Rendy Kjaernett, Lady Nayoan Akan Kembali Berakting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/33/3015694/alasan-rendy-kjaernett-tolak-tawaran-pekerjaan-dan-lebih-memilih-kuliah-teologi-f6yZ0SwNeB.jpg
Alasan Rendy Kjaernett Tolak Tawaran Pekerjaan dan Lebih Memilih Kuliah Teologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/33/3014950/rendy-kjaernett-keheranan-dengan-sikap-istri-yang-tak-curigaan-usai-kasus-perselingkuhannya-terbongkar-N0nvxCirYb.jpg
Rendy Kjaernett Keheranan dengan Sikap Istri yang Tak Curigaan Usai Kasus Perselingkuhannya Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014208/lady-nayoan-masih-punya-masalah-rumah-tangga-dengan-rendy-kjaernett-usai-kasus-perselingkuhan-gvDROEYSzV.jpg
Lady Nayoan Masih Punya Masalah Rumah Tangga dengan Rendy Kjaernett Usai Kasus Perselingkuhan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement