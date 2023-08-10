Lihat Lady Nayoan saat Kecelakaan, Rendy Kjaenett Menangis dan Teriak: Jangan Tinggalkan Aku

JAKARTA - Di tengah prahara rumah tangga, nyatanya rasa cinta Rendy Kjaernett terhadap Lady Nayoan sangat besar. Hal itu terlihat saat Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan mengalami kecelakaan di Tol Jatibening.

"Saat perjalanan ke rumah sakit usai kecelakaan, di dalam mobil itu pria ini (Rendy Kjaernett-red) itu selalu bicara ke istrinya "jangan tinggalin saya, yank jangan tinggalin saya". Dia bicara itu sambil memeluk istrinya dan menangis," ujar Sujaja saksi mata kecelakaan mobil Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan di YouTube Seleb On cam News, Kamis (10/8/2023).

Bahkan, Sujaja mengaku jika Rendy Kjaernett memanggil Lady Nayoan adalah istrinya. Hal itu juga didengar saat Rendy Kjaernett meminta kepadanya untuk menolong Lady Nayoan.

"Jadi sebelum dibawa ke rumah sakit, tepatnya saat kejadian kecelakaan itu. Saya buka pintu mobil pertama kali, dan ternyata di situ posisinya sih pria (Rendy Kjaernett-red). Saya bantu dia untuk keluar terlebih dahulu," tuturnya.

"Saya minta dia keluar karena biar tidak keracunan karena di dalam mobil sudah ada asap. Ketika sudah diluar dia bilang "bapak tolongin istri saya, saya khawatir dia kenapa-kenapa"," ujarnya.