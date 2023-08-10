Mengenal Yuko Ogasawara, Nenek 87 Tahun yang Banting Setir Jadi Bintang JAV

JAKARTA - Mengenal Yuko Ogasawara, nenek 87 tahun yang banting setir jadi bintang JAV. Keberadaan aktor/aktris lanjut usia memang menjadi nuansa baru bagi industri film panas Jepang.

Kisah Yuko juga tak kalah pilu. Mengutip Hype, Kamis (10/8/2023), suaminya meninggal dunia akibat gagal hati di usia 59 tahun. Kematian sang suami tak mudah untuk diterima Yuko.

Setelah 2 tahun berlalu, Yuko Ogasawara mulai bangkit dari duka dan kesedihannya, lalu mendirikan sebuah restoran dengan bantuan keluarga. Namun dari sanalah pintu dirinya masuk ke industri film panas Jepang terbuka.

Salah satu pelanggannya, menawari Yuko untuk menjadi bintang film JAV. Dia mengaku, awalnya menolak ide tersebut. Namun berubah pikiran setelah mengunjungi lokasi syuting salah satu film panas.

Yuko Ogasawara memerhatikan bagaimana aktris muda bergaul dengan pria yang lebih tua. Hal itu membuatnya ingin mencoba hal serupa. “Saat melihat hal itu, aku berpikir, akan berakting dengan aktor muda yang tampan,” tuturnya.

Keinginan Yuko itu bersambut. Seorang produser film panas Jepang menawarkan kontrak dengan kesepakatan yang menggiurkan. “Produser itu bilang, kalau memang aku mau, mereka bisa mewujudkan keinginan itu untukku,” ujarnya.