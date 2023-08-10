Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengenal Yuko Ogasawara, Nenek 87 Tahun yang Banting Setir Jadi Bintang JAV

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |23:01 WIB
Mengenal Yuko Ogasawara, Nenek 87 Tahun yang Banting Setir Jadi Bintang JAV
Mengenal Yuko Ogaswara Nenek 87 Tahun yang Banting Setir jadi Bintang JAV (Foto: Hype)
A
A
A

JAKARTA - Mengenal Yuko Ogasawara, nenek 87 tahun yang banting setir jadi bintang JAV. Keberadaan aktor/aktris lanjut usia memang menjadi nuansa baru bagi industri film panas Jepang.

Kisah Yuko juga tak kalah pilu. Mengutip Hype, Kamis (10/8/2023), suaminya meninggal dunia akibat gagal hati di usia 59 tahun. Kematian sang suami tak mudah untuk diterima Yuko.

Setelah 2 tahun berlalu, Yuko Ogasawara mulai bangkit dari duka dan kesedihannya, lalu mendirikan sebuah restoran dengan bantuan keluarga. Namun dari sanalah pintu dirinya masuk ke industri film panas Jepang terbuka.

Salah satu pelanggannya, menawari Yuko untuk menjadi bintang film JAV. Dia mengaku, awalnya menolak ide tersebut. Namun berubah pikiran setelah mengunjungi lokasi syuting salah satu film panas.

Artis Jav

Yuko Ogasawara memerhatikan bagaimana aktris muda bergaul dengan pria yang lebih tua. Hal itu membuatnya ingin mencoba hal serupa. “Saat melihat hal itu, aku berpikir, akan berakting dengan aktor muda yang tampan,” tuturnya.

Keinginan Yuko itu bersambut. Seorang produser film panas Jepang menawarkan kontrak dengan kesepakatan yang menggiurkan. “Produser itu bilang, kalau memang aku mau, mereka bisa mewujudkan keinginan itu untukku,” ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/17/33/2669385/eks-bintang-porno-ungkap-sisi-gelap-film-dewasa-yang-penuh-kepalsuan-seperti-sirkus-3tTvLJj9Sw.jpg
Eks Bintang Porno Ungkap Sisi Gelap Film Dewasa yang Penuh Kepalsuan: Seperti Sirkus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/13/33/2666493/5-presenter-olahraga-indonesia-terseksi-yang-mampu-buat-kaum-adam-gemetar-j8ptXltRNO.jpg
5 Presenter Olahraga Indonesia Terseksi yang Mampu Buat Kaum Adam Gemetar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/19/33/2632411/anya-taylor-joy-dikabarkan-menikah-dengan-malcolm-mcrae-dkjURXjyyC.jpeg
Anya Taylor Joy Dikabarkan Menikah dengan Malcolm McRae
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/01/33/2571531/seksinya-nita-gunawan-pamer-tato-di-bagian-ini-artis-yang-dituding-selingkuhan-raffi-ahmad-PqkhVoKkYL.jpg
Seksinya Nita Gunawan Pamer Tato di Bagian Ini, Artis yang Dituding Selingkuhan Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/31/33/2571168/7-artis-berpenghasilan-tinggi-di-onlyfans-nomor-terakhir-untung-rp286-miliar-per-bulan-uPOA9CDzSf.jpg
7 Artis Berpenghasilan Tinggi di OnlyFans, Nomor Terakhir Untung Rp286 Miliar per Bulan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/07/33/2543723/3-gaya-foto-kekinian-ala-cibeby-dalam-balutan-lingerie-si-miyabi-indonesia-paling-menggoda-lVbcMhretj.jpg
3 Gaya Foto Kekinian ala Cibeby Dalam Balutan Lingerie si Miyabi Indonesia Paling Menggoda
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement