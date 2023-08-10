Lucinta Luna Mengaku Depresi Dihujat Netizen usai Tampil di Podcast Deddy Corbuzier

JAKARTA - Lucinta Luna mengaku depresi lantaran dihujat netizen usai tampil di podcast Deddy Corbuzier. Bukan tanpa sebab, pasalnya netizen terlihat geram mendengar Lucinta yang berkali-kali memberi penegasan soal identitas dirinya sebagai seorang wanita tulen.

Hal itu membuat Lucinta sempat mengunggah video ketika dirinya menangis dan ditenangkan oleh kekasihnya. Melalui keterangan unggahannya, ia mengaku mentalnya sampai terganggu dengan segala hujatan yang mengarah kepadanya.

"Jujur kalo mau dibilang aku sangat stresss dan merasakan hilang arah dengan hujatan demi hujatan kalian semua disini… mentalku semakin terganggu dan sangat depresi sekali,"tulis Lucinta Luna di akun Instagramnya.

Bintang film Bridezilla ini pun meminta agar netizen mengerti kondisinya dan mencoba merasakan jika berada di posisinya.

"Aku memang manusia biasa yang terlahir mungkin bagi kalian selalu tidak sempurna. tapi apakah anda bisa bergantian berada di posisiku?,"sambungnya.

Lucinta Luna tampaknya semakin sakit hati lantaran netizen bukan hanya menghina dirinya melainkan ikut menyeret almarhum kedua orangtuanya.

"Sucikah anda , sudahkah anda melaksanakan rakaat 5 waktu , bersedekah , beramal , mengaji , puasa hari raya, ucap kalimat doa setiap melakukan aktivitas , bantu orang yang sedang kesusahan, berzakat," jelasnya.