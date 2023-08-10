Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rey Utami Hadiahi Cincin Berlian Seharga Miliaran untuk Pablo Benua

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |10:10 WIB
Rey Utami Hadiahi Cincin Berlian Seharga Miliaran untuk Pablo Benua
Rey Utami (Foto: Instargam)
A
A
A

JAKARTA - Rey Utami dan suaminya, Pablo Benua, beberapa waktu lalu disebut-sebut sebagai artis terkaya di Indonesia. Berdasarkan Cydem International Research, kekayaan Rey Utami dan suaminya, Pablo Benua mencapai angka Rp4,7 triliun.

Nominal tersebut tentunya jauh lebih besar dibanding jumlah kekayaan milik beberapa nama artis lainnya, seperti Agnez Mo, Raffi Ahmad, hingga Atta Halilintar.

Baru-baru ini, Rey Utami memberikan hadiah berupa cincin berlian mewah untuk hari ulang tahun suaminya yang ke-43. Hadiah tersebut diberikannya dalam perayaan ulang tahun Pablo Benua di kawasan Sentul City, Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Diperkirakan, harga cincin berlian tersebut mencapai lebih dari R1 Miliar. Bahkan Rey Utami juga menggelar pesta ulang tahun mewah yang biayanya pun diperkirakan mencapai Rp1 Miliar, lantaran mengundang tamu lebih dari 1000 orang.

Rey Utami dan Pablo Benua

Kepada awak media, Rey Utami menyebut bahwa acara tersebut sengaja digelar sebagai bentuk ungkapan rasa syukurnya atas kesehatan dan rezeki yang didapatkan dari Allah SWT.

"Rasa Syukur karena kita masih diberikan Umur hingga saat ini, kesehatan hingga rezeki dari Allah SWT," ungkap Rey Utami.

Halaman:
1 2
