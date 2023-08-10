Lisa BLACKPINK Pamer Berbikini Liburan di Yunani, Fans Yakin Kencan dengan Frederic Arnault

JAKARTA - Lisa BLACKPINK mengejutkan penggemarnya dengan pamer foto-foto saat liburan di Yunani. Dia bahkan tidak ragu memperlihatkan bikininya yang membuat fans heboh. Namun, muncul rumor dia menikmati waktu santai bersama Frederic Arnault, pria yang disebut kekasihnya.

Dalam unggahan Instagramnya, Idol asal Thailand itu membagikan foto liburan musim panas dengan atasan putih dan hot pants blue jeans. Rambut dan kaca mata hitam membuat wajahnya tampak berseri, apalagi dengan senyum yang dia pamerkan.

Lalu di selandia berikutnya, Lisa memperlihatkan foto diri yang asyik berenand di lautan dalam gua yang airnya sebiru safir. Hingga tiba pada slide keenam yang membuat BLINK -sebutan fans BLACKPINK- sesak napas. Bagaimana tidak, perempuan kelahiran 27 Maret 1997 itu membagikan foto dirinya berbikini. Meskipun dia membelakangi kamera, fans memuji proporsi badannya yang dianggap sempurna.

Namun, rumor Lisa BLACKPINK liburan di Yunani bersama Frederic Arnault, anak dari Bernard Arnault, CEO LVMH Moët Hannessy Louis Vuitton pun muncul. Fans lain yang bermata jeli mendapati lokasi wisata yang di dalam unggahan sang maknae -sebutan member termuda dalam grup- adalah Pulau Zakynthos.

Rupanya, di pulau itu keluarga Frederic Arnault sempat menghabiskan waktu liburan. Mereka menemukan fakta bahwa Géraldine Guyot, istri Alexandre Arnault alias kakak Frederic, juga mengunggah foto-foto dari lokasi yang sama. Sehingga, fans menyimpulkan jika mereka sedang melakukan double date.