Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jefri Nichol Unggah Foto Latar Biru, Indra Bekti Siap Jadi MC

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |08:50 WIB
Jefri Nichol Unggah Foto Latar Biru, Indra Bekti Siap Jadi MC
Jefri Nichol (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Jefri Nichol mendadak membuat heboh netizen perempuan. Bagaimana tidak, bintang film Jakarta vs Everybody itu terlihat memajang pas foto berlatar biru persis seperti foto yang akan dibawa untuk mengajukan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam unggahannya, pria 24 tahun itu terlihat mengenakan kemeja putih dengan rambut yang disisir rapi dan tersenyum menghadap kamera. Mengikuti unggahannya, mantan kekasih Shenina Cinnamon tersebut tampak meminta doa restu.

"Mohon doa restu," tulis Jefri Nichol singkat.

Sementara itu, Indra Bekti pun sempat menuliskan komentarnya di akun Instagram Jefri. Ia bahkan mengaku siap menjadi MC di acara Jefri pada Oktober mendatang.

Jefri Nichol

"Wiiiih mc nya siaaap niiih jef , gw bisa kok tanggalnya hahaha," komentar Bekti.

"Siap!! inshallah oktober mas," balas Nichol.

Melihat unggahan sang aktor, netizen sontak ramai mengomentari unggahan peraih Piala Maya 2017 tersebut. Bahkan tak sedikit yang menggoda Jefri dan mengaku-ngaku bahwa merekalah calon istri dari pria kelahiran Jakarta itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145899/jefri_nichol-RABm_large.jpg
Jefri Nichol Keget Bisa Bucin ke Ameera Khan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145814/jefri_nichol-pj2S_large.jpg
 Jefri Nichol Akui Manfaatkan Privilege sebagai Artis untuk Dekati Ameera Khan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/33/3131105/jefri_nichol_dan_ameera_khan-7Xw0_large.jpeg
Jefri Nichol dan Ameera Khan Pamer Kemesraan usai Diisukan Putus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/33/3128455/jefri_nichol_dan_ameera_khan-dx3W_large.jpg
Ameera Khan Hapus Semua Foto Jefri Nichol dari Instagram, Putus?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/33/3113847/jefri_nichol-dClk_large.jpg
Mesra Banget, Jefri Nichol Pangku Ameera Khan di Hari Valentine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/33/3079982/jefri_nichol-MmX8_large.jpg
Jefri Nichol Akui Punya Pacar Baru Usai Putus dari Maria Theodore: Baru Jalan 3 Bulan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement