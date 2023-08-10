Jefri Nichol Unggah Foto Latar Biru, Indra Bekti Siap Jadi MC

JAKARTA - Jefri Nichol mendadak membuat heboh netizen perempuan. Bagaimana tidak, bintang film Jakarta vs Everybody itu terlihat memajang pas foto berlatar biru persis seperti foto yang akan dibawa untuk mengajukan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam unggahannya, pria 24 tahun itu terlihat mengenakan kemeja putih dengan rambut yang disisir rapi dan tersenyum menghadap kamera. Mengikuti unggahannya, mantan kekasih Shenina Cinnamon tersebut tampak meminta doa restu.

"Mohon doa restu," tulis Jefri Nichol singkat.

Sementara itu, Indra Bekti pun sempat menuliskan komentarnya di akun Instagram Jefri. Ia bahkan mengaku siap menjadi MC di acara Jefri pada Oktober mendatang.

"Wiiiih mc nya siaaap niiih jef , gw bisa kok tanggalnya hahaha," komentar Bekti.

"Siap!! inshallah oktober mas," balas Nichol.

Melihat unggahan sang aktor, netizen sontak ramai mengomentari unggahan peraih Piala Maya 2017 tersebut. Bahkan tak sedikit yang menggoda Jefri dan mengaku-ngaku bahwa merekalah calon istri dari pria kelahiran Jakarta itu.