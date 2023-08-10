Vision+ dan MNC Pictures Umumkan Line Up Film dan Serial Content Showcase Parade

JAKARTA - Memasuki semester kedua 2023, Vision+ dan MNC Pictures menggelar acara bertajuk Vision+ & MNC Pictures Presents: Content Showcase Parade. Acara ini diselenggarakan di Ballroom 2nd Floor Hotel Park Hyatt Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (11/8/2023).

Vision+ & MNC Pictures Presents: Content Showcase Parade dihadiri oleh Hary Tanoesoedibjo selaku Executive Chairman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo selaku Executive Chairwoman MNC Group, berbagai partner dan media yang bekerja sama dengan Vision+ dan MNC Pictures, serta berbagai aktor dan aktris yang telah berperan dan akan menjadi line up dalam konten-kontennya.

Dalam Vision+ & MNC Pictures Presents: Content Showcase Parade, Vision+ dan MNC Pictures mengumumkan konten-konten mereka yang akan dirilis pada semester kedua tahun 2023, mulai dari judul film, serial, hingga line up artis-artis yang berperan di dalamnya.

Pada acara ini, Vision+ mengumumkan delapan judul original series pada semester kedua 2023, yaitu TV Love Cinema, CinLock: Love, Camera, Action, Temen Ngekost, Radio, Twisted: The Sinners, Montir Cantik, The One, dan Second Account.

Selain itu, Vision+ juga mengumumkan performa Vision+ sebagai OTT terkemuka tanah air pada semester pertama 2023.

Sementara itu, MNC Pictures mengumumkan 7 line up film; 2 film layar lebar yang akan tayang tahun ini yaitu Petualangan Anak Penangkap Hantu dan Showtime Srimulat; serta 5 judul series maupun film lainnya yang akan segera diproduksi, yaitu Rompis 2, Catatan Hati Seorang Istri, Friends With Benefits, Konspirasi Alam Semesta, Netes: Jin Poli Gigi.

Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesoedibjo mengatakan, Vision+ & MNC Pictures Presents: Content Showcase Parade merupakan wujud komitmen kami untuk terus berkarya dan menjalin hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang telah menjadi bagian dalam perkembangan Vision+ hingga saat ini.

“Di semester kedua tahun 2023 ini, Vision+ siap hadir dengan berbagai konten yang baru, fresh, dan penuh kejutan. Kami harap, dengan adanya acara ini, masyarakat akan semakin antusias untuk mendukung karya-karya terbaru dari Vision+ maupun MNC Pictures,” ujar Clarissa.

Sementara itu, President Director MNC Pictures, Titan Hermawan mengungkapkan, kolaborasi istimewa dengan Vision+ dalam Content Showcase Parade ini merupakan salah satu langkah nyata kami untuk terus menghadirkan hiburan yang berkualitas dan inovatif.

“Ini terlihat dari berbagai line up film yang akan tayang dan di produksi pada waktu mendatang. Kami, MNC Pictures siap untuk terus menghadirkan konten-konten yang berkualitas dan bertujuan untuk menghibur masyarakat Indonesia serta memperkaya industri hiburan Tanah Air,” ungkap Titan.