HOME CELEBRITY MOVIE

Suho EXO Jadi Cowok Misterius di Drama Behind Your Touch, Bocorkan Cara Dalami Karakter

Lisvi Padlilah , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |18:22 WIB
Suho EXO Jadi Cowok Misterius di Drama Behind Your Touch, Bocorkan Cara Dalami Karakter
Suh EXO jadi cowok misterius di Behind Your Touch, bocorkan cara dalami karakter. (Foto: Instagram/@jtbcdrama)
A
A
A

JAKARTA – Suho EXO akhirnya kembali menyapa sebagai aktor usai menyelesaikan wajib militer (wamil). Dia akan membintangi drama komedi thriller romantis, Behing Your Touch.

Serial Behind You Touch menceritakan tentang seorang dokter hewan bernama Bong Ye Bun (Han Ji Min) yang tinggal di daerah Mujin, Chungjeong-do. Dia memiliki super power bisa melihat masa lalu binatang atau manusia yang pantatnya dia pegang. Ye Bun kemudian bertemu detektif Moon Jang Yeol yang akhirnya bekerjasama memanfaatkan super power psikometri itu untuk memecahkan kasus.

Sementara Suho EXO akan berperan sebagai Kim Sun Woo, seorang pemuda dengan paras menawan dan kepribadian memesona yang pindah ke Mujin. Sun Woo bekerja sebagai pekerja paruh waktu di sebuah toko ritel.

Alasan Suho EXO bintangi drama Behind Your Touch usia wamil. (Foto: Instagram/@jtbcdrama)

Menariknya, karakter Sun Woo dideskripsikan sebagai pria misterius. Namun di awal kemunculan dalam drama, terlihat momen Sun Woo dan Ye Bun yang tampak seperti sedang pendekatan (PDKT). Meski demikian, belum dibocorkan bagaimana karakternya akan berkembang.

“Saya sangat senang diajak kerjasama (sutradara Kim Sok Yun). Saat mendapat skrip, saya cuma dapat sampai epsiode 6, dan mendapati karakter Son Woo yang sangat menarik dan misterius. Jadi saya sangat tertarik dengan karakternya dan mau mengambil peran ini,” kata Suho EXO saat konferensi pers, Kamis (10/8/2023). 

