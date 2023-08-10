8 Film Korea dengan Plot Twist Terbaik, Sukses Suguhkan Kejutan

JAKARTA - Film Korea dengan plot twist terbaik yang bisa menjadi tontonan pilihan Anda di akhir pekan. Menariknya, deretan film yang Okezone rekomendasikan kali ini memiliki alur mengejutkan dengan ending tak dapat diprediksi.

Penasaran dengan film Korea rekomendasi dengan plot twist terbaik? Berikut rekomendasi Okezone.

1.Parasite

Dirilis pada 2019, Parasite bercerita tentang perempuan bernama Choong Sook (Jang Hye Jin) yang bekerja sebagai ART di rumah pasangan kaya, Park Yeon Kyo (Cho Yeo Jeong) dan Park Dong Ik (Lee Sun Kyun).

Rasa tamak, membuat Choong Sook membawa suami dan dua anaknya masuk ke rumah itu sebagai sopir dan guru les. Namun mereka tak pernah menduga, ada orang lain di rumah itu. Film ini juga dibintangi Song Kang Ho, Choi Woo Shik, dan Park So Dam.

2.The Call

Film Korea dengan plot twist terbaik selanjutnya adalah The Call. Dirilis pada 27 November 2020, film arahan Lee Chung Hyeon ini berkisah tentang dua perempuan yang menghuni rumah yang sama, namun berbeda waktu 20 tahun.

Seo Yeon (Park Shin Hye) diceritakan menjenguk sang nenek yang sedang sakit. Di rumah masa kecilnya itu, dia menerima telepon dari Young Sook (Jeon Jong Seo) yang mengaku disiksa oleh ibu kandungnya. Setelah diselidiki, Young Sook ternyata menghuni rumah yang sama, namun di tahun 1999.

3.The Witch: Part 1 The Subversion

Mengusung genre misteri dan thriller, The Witch: Part 1 The Subversion dirilis pada 27 Juni 2018. Kisahnya tentang Goo Ja Yoon (Kim Da Mi), seorang gadis SMA yang kabur dari sebuah laboratorium misterius tanpa ingatan apapun tentang masa lalunya.

Namun keputusan melarikan diri dari laboratorium itu, ternyata membawa Goo Ja Yoon masuk dalam masalah yang lebih besar. Bahwa ternyata ada sisi gelap hidupnya yang tak bisa dibayangkannya.