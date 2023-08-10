Andmesh Kamaleng Siap Rilis Lagu Patah Hati Berbahasa Kupang

JAKARTA - Penyanyi Andmesh Kamaleng sebentar lagi siap merilis single terbaru. Berbeda dari sebelumnya, Andmesh kali ini akan menggunakan bahasa Kupang.

Ini bukan bahasa yang asing bagi Andmesh, melainkan bahasa dari kampung halamannya sendiri. Dalam lagu terbarunya kelak, Andmesh sedikit membocorkan bahwa lagu tersebut mengusung tema patah hati.

"Lagu itu menggunakan bahasa Kupang , yang dimana judulnya Talalu Sakit, ini sama lah dengan bahasa general Indonesia," kata Andmesh Kamaleng, ditemui di Kampoeng Spotify, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).

Menurut Andmesh, kisah dari lagu bahasa Kupang itu diambil dari kisah salah seorang teman. Pahitnya , hubungan cinta teman Andmesh diwarnai orang ketiga.

"Jadi lagu Talalu Sakit ini ceritanya dari teman Andmesh. Kebetulan dia itu pacaran lebih dari lima tahun, sayang banget sama pasangannya dan dia sempat mergokin pasangannya (selingkuh) sama orang lain," jelas Andmesh.