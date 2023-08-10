Tonton Aksi Nabilah dan Nuca di Music Zone Anjungan Sarinah

JAKARTA - Okezone Radio sebagai radio anak muda kembali menggelar event musik Music Zone di Anjungan Sarinah, setiap minggunya di Music Zone akan hadir musisi-musisi terbaik tanah air. Event yang kali ini dibawakan Laras Tahira dan Shandy Luo ada setiap Hari Jum’at mulai jam 5 sore.

Pada Music Zone edisi minggu ini (11/08/2023), akan ada penampilan keren dari Nuca. Musisi yang baru merilis single yang ditulis sendiri berjudul Sampai Kita Tua yang menceritakan tentang perjalanan seseorang yang sudah lama saling kenal dan selalu menghabiskan waktu bersama. Meskipun terkadang memiliki lika liku perbedaan pendapat dan berbeda jalan tapi tak ada hal yang bisa memisahkan mereka hingga tua.

Di Music Zone di Anjungan Sarinah kali ini Zoners bakal ditemani juga oleh Nabila Taqiyyah yang mengawali karir dari SMP sebagai content creator dan mulai dikenal sebagai runner-up ajang pencari bakat Indonesian Idol season dua belas. Pernah berkolaborasi dengan Alan Walker Saat mega konser kemenangan Indonesian Idol season dua belas dengan menyanyikan lagu Faded suara merdu dari Nabila membuat penampilannya pecah dan viral. Setelah dari ajang pencarian bakat, Nabila Taqiyyah debut dengan merilis single Menghargai Kata Rindu yang rilis di bulan Mei 2023.

Buat Zoners yang gak bisa hadir langsung di Anjungan Sarinah bisa dengerin di 88.4 Okezone Radio Jakarta dan 89.7 Okezone Radio Bandung, dan buat Zoners yang ada di luar kota bisa dengerin lewat Star Radio Padang, Rasi FM Magetan, dan Bomantara FM Singkawang.

