Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Tonton Aksi Nabilah dan Nuca di Music Zone Anjungan Sarinah

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |19:38 WIB
Tonton Aksi Nabilah dan Nuca di Music Zone Anjungan Sarinah
Nabila dan Nuca di Music Zone by Okezone Radio di Anjungan Sarinah (Foto: Ist)
A
A
A
JAKARTA - Okezone Radio sebagai radio anak muda kembali menggelar event musik Music Zone di Anjungan Sarinah, setiap minggunya di Music Zone akan hadir musisi-musisi terbaik tanah air. Event yang kali ini dibawakan Laras Tahira dan Shandy Luo ada setiap Hari Jum’at mulai jam 5 sore.

Pada Music Zone edisi minggu ini (11/08/2023), akan ada penampilan keren dari Nuca. Musisi yang baru merilis single yang ditulis sendiri berjudul Sampai Kita Tua yang menceritakan tentang perjalanan seseorang yang sudah lama saling kenal dan selalu menghabiskan waktu bersama. Meskipun terkadang memiliki lika liku perbedaan pendapat dan berbeda jalan tapi tak ada hal yang bisa memisahkan mereka hingga tua.

Tonton Aksi Nabilah dan Nuca di Music Zone Anjungan Sarinah

Di Music Zone di Anjungan Sarinah kali ini Zoners bakal ditemani juga oleh Nabila Taqiyyah yang mengawali karir dari SMP sebagai content creator dan mulai dikenal sebagai runner-up ajang pencari bakat Indonesian Idol season dua belas. Pernah berkolaborasi dengan Alan Walker Saat mega konser kemenangan Indonesian Idol season dua belas dengan menyanyikan lagu Faded suara merdu dari Nabila membuat penampilannya pecah dan viral. Setelah dari ajang pencarian bakat, Nabila Taqiyyah debut dengan merilis single Menghargai Kata Rindu yang rilis di bulan Mei 2023.

Buat Zoners yang gak bisa hadir langsung di Anjungan Sarinah bisa dengerin di 88.4 Okezone Radio Jakarta dan 89.7 Okezone Radio Bandung, dan buat Zoners yang ada di luar kota bisa dengerin lewat Star Radio Padang, Rasi FM Magetan, dan Bomantara FM Singkawang.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/205/3052079/after_sunset-4rRS_large.jpg
Okezone Radio Rilis Program Baru After Sunset Live dari Twin House Cipete
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/598/3020326/pecah-music-zone-by-okezone-radio-dan-celebrities-radio-berkolaborasi-di-double-v-coffee-eatery-rawamangun-LB1SDRPWUt.jpg
Pecah! Music Zone by Okezone Radio dan Celebrities Radio Berkolaborasi di Double V Coffee & Eatery Rawamangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/02/205/2964756/gery-gany-ajak-penonton-music-zone-nyanyi-bareng-lagu-rusuk-yang-viral-di-tiktok-cphTeO1bSY.jpeg
Gery Gany Ajak Penonton Music Zone Nyanyi Bareng Lagu Rusuk yang Viral di TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/205/2961207/livingroom-sukses-hibur-penonton-anjungan-sarinah-VcP1wzBbFC.jpeg
Livingroom Sukses Hibur Penonton Anjungan Sarinah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/205/2961194/duo-kira-rilis-single-baru-panggung-music-zone-by-okezone-radio-M5nuhsvUHl.jpg
Duo KIRA Rilis Single Baru Panggung Music Zone by Okezone Radio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/205/2961185/syahravi-curhat-susah-move-on-di-music-zone-by-okezone-radio-hMaYMt3KTQ.jpg
Syahravi Curhat Susah Move On di Music Zone by Okezone Radio
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement