HOME CELEBRITY MUSIK

Jay Subyakto Ungkap Konsep Forestra 2023, Bikin Musisi Melayang

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |03:30 WIB
Jay Subyakto Ungkap Konsep Forestra 2023, Bikin Musisi Melayang
Jay Subaykto ungkap konsep Forestra 2023 (Foto: Ist)
BANDUNG - Jay Subyakto terlibat dalam Forestra 2023 yang berlangsung di Orchid Forest Lembang Bandung pada 26 Agustus 2023. Selaku Creative Director, Jay Subyakto tak sungkan membeberkan konsep panggung Forestra 2023.

Dia dan tim berencana membuat bentuk panggung spesial dengan empat lantai setinggi puluhan meter dari permukaan tanah.

"Pemain orkestranya ada empat lantai, jadi saya udah pesen sama pemainnya jangan sampai takut ketinggian," jelas Jay.

Jay Subyakto Ungkap Konsep Forestra 2023, Bikin Musisi Melayang

Sejatinya, posisi panggung Forestra 2023 lebih rendah dari pada area penonton konser. Oleh karena itu, panggung Forestra 2023 dibangun agak tinggi dari biasanya.

Panggung tersebut juga tidak akan memiliki background, namun memanfaatkan panorama alam sebagai latarnya.

"Alat bandnya juga udah ada pada tempatnya supaya nggak ada jeda lama. Karena pertunjukan musik itu nggak boleh ada jeda lama," lanjut Jay.

"Salah satu keunikan disini, pemain di panggung yang biasa ngelihat penonton mereka bisa lihat panggungnya juga," sambungnya.

