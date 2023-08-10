Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Cerita Awal Mula Rossa Jadi Penyanyi, Ternyata Gara-gara Tidak Sengaja

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |19:18 WIB
Cerita Awal Mula Rossa Jadi Penyanyi, Ternyata Gara-gara Tidak Sengaja
Cerita Awal Mula Rossa Jadi Penyanyi. (Foto: Melati/MPI)
JAKARTA - Bakat Rossa dalam bernyanyi ditemukan secara tidak sengaja. Saat usianya masih sangat belia, Rossa kecil sempat mengikuti sang ibu ke studio rekaman.

Niatnya, Rossa hanya mengantarkan ibunda tercinta. Ia mengatakan bahwa sang ibu kala itu adalah penyanyi daerah.

"Dulu aku tuh jadi penyanyi rekaman gara-gara mamaku sebetulnya. Mamaku tuh penyanyi Sunda, terus dia ikut test vokal di Prosund itu sebelum jadi Trinity," kata Rossa dalam acara Kampoeng Spotify, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).

Melihat wujud studio rekaman, Rossa semakin penasaran seperti apa rasanya take vokal di sana. Ia mendapat kesempatan tersebut dan ternyata suaranya direkam oleh operator.

"Pas di studio kaya mau cobain kayak apa sih rekaman, oh gini studio. Aku cobain terus aku nyanyi nyanyi dan direkam sama operatornya," ujar pemilik nama asli Sri Rossa Roslaina Handiyani ini.

Tak disangka, sang produser ternyata ada di sana. Ia turut terpana mendengar kemampuan vokal Rossa.

