Ebiet G Ade Bakal Hadir di Soundsfest 2023, Siap Nostalgia Bareng!

Ebiet G Ade Bakal Hadir di Soundsfest 2023, Siap Nostalgia Bareng!
Ebiet G Ade Bakal Hadir di Soundfest 2023. (Foto: Konferensi Pers Soundfest/Sukardi/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Soundsfest 2023 hadirkan musisi senior Ebiet G. Ade sebagai salah satu line up yang paling di-highlight. Diharapkan penonton akan bernostalgia bersama dengan lagu-lagu jadulnya.

Ada alasan khusus mengapa Ebiet G. Ade ditunjuk sebagai musisi senior yang tampil di Soundsfest 2023.

"Setiap tahunnya kami coba menghadirkan musisi yang tak biasa dan untuk tahun ini Ebiet G. Ade dipilih agar pengunjung dapat bernostalgia bersama," kata Ruth Natalia selaku Project Manager Soundsfest, di acara konferensi pers yang diselenggarakan di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (10/8/2023).

Tahun lalu, Soundsfest menghadirkan Vina Panduwinata. Penyanyi perempuan itu dinilai berhasil membuat penonton jingkrak-jingkrak bahagia dan diharapkan semangat dan euphoria tersebut akan terus terbawa di tahun ini di panggung Ebiet G. Ade.

"Saat kami menghubungi tim Om Ebiet, mereka menyambut dengan sangat senang. Om Ebiet pun menerima tawaran kami dengan semangat," ungkap Ruth.

"Kami berharap hadirnya Ebiet G. Ade di panggung Soundsfest 2023 akan membuat pengunjung bernostalgia. Ya, kami maunya nanti yang datang gak hanya anak muda tapi mereka ngajak juga mamah papahnya buat happy bareng," lanjutnya.

(ltb)

