Taylor Swift Segera Rilis Ulang Album 1989

LOS ANGELES - Taylor Swift diketahui telah merilis ulang album-album musiknya terdahulu. Setelah merilis ulang Fearless (Taylor's Version), Red dan Speak Now, kini ia akan menghadirkan ulang album 1989.

Lewat media sosialnya, album 1989 versi baru akan hadir dalam waktu dekat. Ia tak sabar untuk menghadirkan 1989 versi Taylor Swift kepada penonton pada 27 Oktober 2023.

"Kejutan!! 1989 (Taylor’s Version) sedang dipersiapkan untuk kalian,” tulis Swift.

“Album 1989 mengubah hidup saya dalam banyak cara, dan itu membuat saya sangat bersemangat untuk mengumumkan bahwa versi saya akan keluar 27 Oktober. Sejujurnya, ini adalah rekaman ulang paling FAVORIT saya yang pernah saya lakukan karena 5 lagu yang menjadi hits," ujarnya.

Seperti diketahui, 1989 telah lama dispekulasikan oleh para penggemar sebagai album berikutnya dari katalognya yang akan ditinjau kembali. Album 1989 adalah momen penting dalam karir Swift karena menandai transisinya ke lanskap genre pop setelah memulai karirnya sebagai penyanyi/penulis lagu country.

Album 1989 adalah album studio kelima oleh penyanyi-penulis lagu Amerika Taylor Swift, dirilis pada 27 Oktober 2014, oleh Big Machine Records.

