HOME CELEBRITY MUSIK

Petaka Konser Travis Scott di Italia, Sebabkan Gempa Bumi hingga Puluhan Orang Luka-Luka

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |10:20 WIB
Petaka Konser Travis Scott di Italia, Sebabkan Gempa Bumi hingga Puluhan Orang Luka-Luka
Petaka konser Travis Scott di Italia, sebabkan gempa bumi hingga bocah jatuh. (Foto: Instagram/@travisscott)
A
A
A

 

ROMA - Konser Travis Scott di Roma, Italia pada Senin, 7 Agustus lalu membawa petaka bagi banyak orang. Ada beberapa persitiwa di luar harapan, mulai dari memicu goncangan serasa gempa Bumi, 60 orang terluka akibat semprotan merica, hingga bocah 14 tahun terjatuh dari ketinggian empat meter.

Menurut laporan CNN, Dinas Pemadam Kebakaran Italia bahkan menerima ratusan telepon dari warga sekitar yang khawatir akan terjadinya gempa Bumi. Di media sosial pun, netizen Italia pun heboh mencuitkan hal serupa, "Ada yang merasakan gempa?"

Pihak berwenang mengklarifikasi bahwa goncangan yang dirasakan masyarakat bukan disebabkan oleh alam. Akan tetapi diduga akibat konser Travis Scott yang dihadiri 70 ribu orang lebih.

"Goncangan serasa gempa Bumi itu adalah hasil dari puluhan ribu orang melompat serentak mengikuti musik, terutama saat Scott memperkenalkan tamu kejutan yang mana adalah Kanye West," tulis laporan CNN, dikutip Kamis (10/8/2023).

Petaka konser Travis Scott di Italia, sebabkan gempa bumi hingga puluhan orang luka-luka. (Foto: Instagram/@travisscott)

Gegara kejadian itu, pihak Colosseum tidak akan lagi mengizinkan konser musik di kawasan bersejarah tersebut.  Pasalnya, ada risiko cagar-cagar budaya dan warisan sejarah mengalami kerusakan.

"Sekarang, hanya balet dan opera yang boleh ditampilkan di arena Circus Maximus," kata Russo. "Circus Maximus adalah monumen bersejarah. Itu bukan stadion, bukan juga gedung konser," tegasnya.

