Malam Ini, Kolaborasi Duet Dahsyat Hadir di 5 Besar Kontes Swara Bintang

JAKARTA - Kontes Swara Bintang MNCTV akan menggelar kolaborasi duet dahsyat antara peserta top 5, Rabu (9/8/2023). Mereka akan berkolaborasi dengan para pemenang KDI dan juga alumni dangdut ambyar.

Kini Kontes Swara Bintang MNCTV telah mencapai tahap top 5. Kontestan yang berhasil melaju ke babak panggung bintang adalah Farisky (Surabaya), Dio (Malang), Putri (Bogor), Fifian (Banten), Ongky (Malang).

Kontes top 5 akan ditayangkan langsung pada Rabu, 9 Agustus 2023 dari studio 14 MNC Studios. Pada kontes 5 besar tersebut, para kontestan akan membawakan penampilan terbaiknya berkolaborasi dengan bintang-bintang populer jebolan ajang pencarian bakat MNCTV. Mereka adalah Jelita Jelly KDI, Zainul RSD, Wahidarjo, Fara Ambyar, dan Astra KDI.

Tidak hanya itu, akan ada aksi unik dan menarik penuh kejutan yang akan ditampilkan di panggung megah Kontes Swara Bintang MNCTV. Di antaranya ada grup tari Chronicles IGT, Manshur Angklung, dan Angels Percussion, tidak ketinggalan akan ada penampilan sang juri Danang.

Siapakah yang tereliminasi?, Lalu Siapa yang akan terus bertahan dan menjadi kandidat untuk menjadi juara Kontes Swara Bintang 2023.

