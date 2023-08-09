Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Malam Ini, Kolaborasi Duet Dahsyat Hadir di 5 Besar Kontes Swara Bintang

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |18:39 WIB
Malam Ini, Kolaborasi Duet Dahsyat Hadir di 5 Besar Kontes Swara Bintang
Kontes Swara Bintang MNCTV (Foto: ist)
JAKARTA - Kontes Swara Bintang MNCTV akan menggelar kolaborasi duet dahsyat antara peserta top 5, Rabu (9/8/2023). Mereka akan berkolaborasi dengan para pemenang KDI dan juga alumni dangdut ambyar.

Kini Kontes Swara Bintang MNCTV telah mencapai tahap top 5. Kontestan yang berhasil melaju ke babak panggung bintang adalah Farisky (Surabaya), Dio (Malang), Putri (Bogor), Fifian (Banten), Ongky (Malang).

Malam Ini, Kolaborasi Duet Dahsyat Hadir di 5 Besar Kontes Swara Bintang

Kontes top 5 akan ditayangkan langsung pada Rabu, 9 Agustus 2023 dari studio 14 MNC Studios. Pada kontes 5 besar tersebut, para kontestan akan membawakan penampilan terbaiknya berkolaborasi dengan bintang-bintang populer jebolan ajang pencarian bakat MNCTV. Mereka adalah Jelita Jelly KDI, Zainul RSD, Wahidarjo, Fara Ambyar, dan Astra KDI.

Tidak hanya itu, akan ada aksi unik dan menarik penuh kejutan yang akan ditampilkan di panggung megah Kontes Swara Bintang MNCTV. Di antaranya ada grup tari Chronicles IGT, Manshur Angklung, dan Angels Percussion, tidak ketinggalan akan ada penampilan sang juri Danang.

Siapakah yang tereliminasi?, Lalu Siapa yang akan terus bertahan dan menjadi kandidat untuk menjadi juara Kontes Swara Bintang 2023.

Saksikan terus program-program MNCTV dengan kualitas gambar bersih dan suara jernih di kanal digital MNCTV, Jakarta 28 UHF, Bandung 41 UHF, Surabaya 41 UHF, Yogyakarta 41 UHF, Surakarta 41 UHF, Semarang 45 UHF. Scan ulang sesuai dengan kanal masing-masing kotamu, serta gunakan Set Top Box yang terverifikasi.

Siaran digital MNCTV di rumah tiba-tiba hilang? Atau mau scan ulang, tapi tidak ada sinyal? Jangan panik pemirsah!

Sekarang ada cara mudah, untuk segala masalah siaran tv digital. #LayananSolusiTVDigital siap bantu kamu. Cukup kirimkan pesan via Whatsapp ke nomor 0856 9003 900, dan sebutkan masalah seputar siaran tv digitalmu. Layanan call center kami siap membantu kamu, setiap Senin-Jumat pukul 09.00-18.00 WIB.

Note: Call center hanya melayani via chat, dan tidak menerima panggilan telepon.

