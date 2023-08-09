Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

X Factor Indonesia 2023 Digelar, Yuks Ikuti Audisi Onlinenya Sekarang

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |18:18 WIB
X Factor Indonesia 2023 Digelar, Yuks Ikuti Audisi Onlinenya Sekarang
X Factor Indonesia 2023, ikuti audisinya sekarang (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - X Factor Indonesia 2023 segera hadir. Ajang ini adalah ajang pencarian bakat menyanyi bagi Warga Negara Indonesia yang suka bernyanyi dan memiliki faktor X.

Jangan takut, audisi online terbuka lebar bagi kamu yang berusia minimal 15 tahun, suka bernyanyi, punya karakter vokal yang unik serta berpenampilan menarik.

X Factor Indonesia 2023 Digelar, Yuks Ikuti Audisi Onlinenya Sekarang

Ayo ikuti audisi X Factor Indonesia 2023 yang telah dibuka secara online melalui aplikasi RCTI+ dengan cara :

1. Buka aplikasi RCTI+ kemudian Sign in

2. Pilih menu HOT+ dibagian atas

3. Pilih menu Competition di bagian bawah

4. Klik Banner Online Audition X Factor Indonesia 2023

5. Baca persyaratan dan ketentuan

6. Klik join dan upload video bernyanyi terbaikmu

7. Tulis deskripsi videomu dengan format:

XFI2023 (Spasi) SOLO/GROUP (Spasi) NAMA (Spasi) USIA (Spasi) KOTA DOMISILI (Spasi) JUDUL LAGU

Buat video perkenalan diri semenarik mungkin dan nyanyikan lagu pilihan terbaik kamu berdurasi 1 menit. Kamu bisa mendaftar sebagai kategori penyanyi solo atau group ataupun band.

Online audition juga bisa dilakukan melalui Instagram, Facebook dan Tiktok dengan info lebih lengkap melalui akun Instagram @xfactoridofficial atau akun Tiktok @xfactorindonesia serta akun Facebook X Factor Indonesia. Tunggu apa lagi? Show Your X!

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
