TV Love Cinema Episode 3, Kisahkan Pria Pengidap Kanker yang Menemukan Cinta Sejatinya

JAKARTA - Serial berjudul TV Love Cinema di Vision+ cocok untuk disaksikan bagi Anda yang gemar dengan cerita romantis. Dikemas lewat 8 episode dengan delapan kisah cinta yang berbeda dan menarik, dapat langsung Anda saksikan melalui link ini.

Dibintangi oleh bintang muda berbakat asal Indonesia seperti Indira Ayu Maharani (Inayma), Teuku Rekaldi, Cathy Fakandi, Bobie Antonio, Shandy William, Adil Luca, dan Nabila Atmaja, TV Love Cinema tentunya akan menyajikan cerita yang seru. Apalagi di setiap episodenya, para pemeran di atas juga akan memerankan karakter yang berbeda-beda.

Pada TV Love Cinema episode ketiga dengan judul As If It’s My Last, akan bercerita tentang kisah cinta dengan nuansa penuh haru. Dibintangi oleh Shandy William dan Cathy Fakandi, As If It’s My Last bercerita mengenai sosok Nando, seorang anak pengusaha kaya yang didiagnosis kanker dan hanya memiliki ekspektasi hidup selama 2 tahun lagi.

Di tengah di diagnosis kanker dan lama hidupnya, Nando pun lalu bertemu dengan seorang gadis bernama Emilia, yang kemudian mencuri hatinya. Bersama Emilia, Nando lalu menyusun daftar hal-hal yang ingin ia lakukan sebelum ia meninggal.

Nando dan Emilia melakukan berbagai hal menyenangkan bersama, mulai dari mencicipi makanan enak, hingga menikmati wahana slingshot yang memacu adrenalin mereka.

Apa yang terjadi selanjutnya? Akankah cinta mereka berakhir tragis atau justru sebaliknya?

Saksikan kisah lengkapnya di episode ketiga TV Love Cinema, As If It’s My Last, eksklusif di Vision+! Episode 1 dan 2 dapat disaksikan secara gratis, dan Anda bisa berlangganan Vision+ untuk menyaksikan episode lengkapnya yang akan diperbarui tiap hari Jumat.