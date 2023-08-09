Inge Anugrah Dibatasi Bertemu Anak, Ari Wibowo: Bohong Besar

JAKARTA - Ari Wibowo membantah pernyataan Inge Anugrah yang merasa dibatasi untuk bertemu dengan kedua anaknya. Ari Wibowo menjelaskan, bukan melarang atau membatasi.

Ari Wibowo berharap, sebagai seorang ayah ia bisa mengetahui Inge akan membawa anak-anak kemana.

"Gini, tolong jangan disamakan, minta izin itu kan karena anak-anak sama saya. Berarti kan saya sebagai orang yang menjaga, ayah yang menjaga," ungkap Ari Wibowo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (9/8/2023).

Aktor 52 tahun itu hanya ingin sang istri untuk izin kepadanya saat ingin bertemu atau mengajak main anak.

"Tentu dong Inge mau bawa anak keluar rumah ya harus izin dong. Karena kan saya harus tahu anak-anak ke mana, pergi ke mana, sampai jam berapa," tambah Ari Wibowo.

Ia juga menegaskan bahwa memberitahu bukan artinya melarang. Pasalnya sejak awal adik Ira Wibowo ini membebaskan Inge untuk bertemu anak.

"Memberitahukan itu, bukan dalam artian saya melarang, tidak. Saya dari awal sudah bilang Inge bebas mau ketemu anak-anak kapan pun, itu ibunya," imbuh Ari Wibowo.

Sebab ia sadar bahwa tidak ada orang yang bisa menggantikan sosok Inge Anugerah sebagai ibu dari anak-anaknya.

"Tidak ada yang bisa ambil alih sosok seorang ibu dan memang saya juga tidak melarang, menghambat," terang pria blasteran Jerman itu.

