Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inge Anugrah Dibatasi Bertemu Anak, Ari Wibowo: Bohong Besar

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |22:09 WIB
Inge Anugrah Dibatasi Bertemu Anak, Ari Wibowo: Bohong Besar
Ari Wibowo dan Inge Anugrah (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Ari Wibowo membantah pernyataan Inge Anugrah yang merasa dibatasi untuk bertemu dengan kedua anaknya. Ari Wibowo menjelaskan, bukan melarang atau membatasi.

Ari Wibowo berharap, sebagai seorang ayah ia bisa mengetahui Inge akan membawa anak-anak kemana.

"Gini, tolong jangan disamakan, minta izin itu kan karena anak-anak sama saya. Berarti kan saya sebagai orang yang menjaga, ayah yang menjaga," ungkap Ari Wibowo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (9/8/2023).

Inge Anugrah Dibatasi Bertemu Anak, Ari Wibowo: Bohong Besar

Aktor 52 tahun itu hanya ingin sang istri untuk izin kepadanya saat ingin bertemu atau mengajak main anak.

"Tentu dong Inge mau bawa anak keluar rumah ya harus izin dong. Karena kan saya harus tahu anak-anak ke mana, pergi ke mana, sampai jam berapa," tambah Ari Wibowo.

Ia juga menegaskan bahwa memberitahu bukan artinya melarang. Pasalnya sejak awal adik Ira Wibowo ini membebaskan Inge untuk bertemu anak.

"Memberitahukan itu, bukan dalam artian saya melarang, tidak. Saya dari awal sudah bilang Inge bebas mau ketemu anak-anak kapan pun, itu ibunya," imbuh Ari Wibowo.

Sebab ia sadar bahwa tidak ada orang yang bisa menggantikan sosok Inge Anugerah sebagai ibu dari anak-anaknya.

"Tidak ada yang bisa ambil alih sosok seorang ibu dan memang saya juga tidak melarang, menghambat," terang pria blasteran Jerman itu.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/33/2994388/ari-wibowo-geram-dikabarkan-meninggal-dunia-TURjHpMRsQ.jpg
Ari Wibowo Geram Dikabarkan Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/33/2984665/7-bulan-jadi-duda-ari-wibowo-enjoy-banget-BBFctln74G.jpg
7 Bulan Jadi Duda, Ari Wibowo: Enjoy Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/33/2902905/resmi-cerai-ari-wibowo-akan-terus-libatkan-inge-anugrah-terkait-urusan-anak-QFPmipW5WG.jpg
Resmi Cerai, Ari Wibowo akan Terus Libatkan Inge Anugrah Terkait Urusan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/33/2902557/inge-anugrah-ungkap-alasan-tak-datang-melayat-ayah-ari-wibowo-sz9q4OwHWV.jpg
Inge Anugrah Ungkap Alasan Tak Datang Melayat Ayah Ari Wibowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/598/2902398/ari-wibowo-jadi-adam-suseno-di-series-inul-adam-tekanan-buat-aku-BmYxplI8vI.jpg
Ari Wibowo Jadi Adam Suseno di Series Inul & Adam: Tekanan Buat Aku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/33/2902330/profil-wibowo-wirjodiprodjo-ayah-ari-wibowo-yang-juga-pejuang-kemerdekaan-X77zfjC48K.jpg
Profil Wibowo Wirjodiprodjo, Ayah Ari Wibowo yang Juga Pejuang Kemerdekaan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement