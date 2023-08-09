Dewi Rezer Nikah Lagi, Begini Sikap Marcellino Lefrandt

JAKARTA - Pernikahan Dewi Rezer turut disambut bahagia oleh mantan suaminya, Marcellino Lefrandt. Pernikahan Dewi Rezer dan Ethan Alamrk telah digelar secara intimate pada 11 Juli lalu di Kanada.

Selain dirinya, Marcellino juga mengungkap bahwa putranya turut memahami kondisi kedua orangtuanya yang telah berpisah dan ikut berbahagia dengan pernikahan ibunya itu.

"Anak-anakku khususnya yang gede udah paham, jadi turut gembira juga. Saya juga turut gembira dan mendoakan inilah yang terbaik buat dia. Kemarin aku ucapin congrats di instagram juga," ujar Marcellino Lefrandt saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Pria 49 tahun itu juga mengaku justru anak-anaknya lah yang memberitahukan kabar bahagia itu kepadanya. Marcellino mengaku hubungannya dan Dewi Rezer memang berjalan baik demi anak-anak mereka meski telah berpisah.

"Mereka (anak-anak) sih update mama udah married, oh gitu ya, malah duluan mereka yang tahu daripada saya. Saya selalu membuka hubungan yang baik dengan mantan istri saya biar anak-anak kesehatan mentalnya tetap terjaga," jelasnya.

Telah menduda selama tujuh tahun, Marcellino tak menampik jika dirinya memiliki keinginan untuk menemukan tambatan hatinya yang baru. Terlebih hubungannya dengan sang kekasih, Violenzia Jeanette baru saja berakhir.

