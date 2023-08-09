Denise Chariesta Minta Alphard hingga Stroler Senilai Rp2,4 Miliar, Netizen: Capek Deh!

JAKARTA - Denise Chariesta kembali berulah. Setelah menuai kontroversi soal donasi biaya lahiran, dia kembali melakukan hal serupa.

Sebelum meminta kepada netizen, Denise Chariesta mengucapkan terima kasih kepada netizen karena telah meringankan beban hidupnya dalam memenuhi biaya rumah sakit untuk kelahiran sang buah hatinya itu.

"Denise ingin mengabarkan update tentang donasi yang denise terima dari netizen. Terima kasih yang telah mendonasi kepada Denise, sehingga untuk lahiran biaya sudah cukup," ujar Denise Chariesta di sosial media miliknya, Rabu (9/8/2023).

Dirasa belum cukup, Denise Chariesta kembali meminta kepada netizen yang sifatnya mengharuskan untuk meringankan beban hidupnya.

"Sekarang sudah waktunya donasi kedua, di mana netizen diharuskan memberikan donasi atau transfer kepada Denise karena untuk keperluan baby yang baru," katanya lagi.

Nilai yang diminta Denise Chariesta tak sedikit, pasalnya dana yang diinginkan Denise Chariesta senilai Rp2,4 Miliar.

Bahkan, Denise Chariesta merinci dengan detail apa saja yang diminta dirinya kepada netizen.

"Di mana pertama mobil alphard senilai Rp2 miliar, kedua stroller merek bugabu harga Rp22 juta, ketiga kontrakan rumah di senopati seharga Rp300 juta berarti Rp2,3 miliar sekian," tuturnya.

Berikutnya, perempuan yang sempat berseteru dengan Uya Kuya itu juga menginginkan baby box seharga Rp5,5 juta untuk tempat bermain dan tidur sang buah hati.

"Kelima, gue juga harus membeli keperluan baju-baju bayi yang merek gucci, hermes, channel dan sebagainya kurang lebih Rp100 jutaan," ucapnya.

"Keenam, gue harus belisepatu nike Rp1,5 juta untuk baby newborn," tuturnya.