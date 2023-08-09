Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Menolak Lakukan Finger Pose di Event Chanel, Park Seo Joon Kembali Dikritik

Lisvi Padlilah , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |19:30 WIB
Menolak Lakukan Finger Pose di Event Chanel, Park Seo Joon Kembali Dikritik
Park Seo Joon tolak pose finger heart. (Foto: Allkpop)
A
A
A

SEOUL – Park Seo Joon tengah jadi sorotan karena dianggap tak sopan saat di acara greeting stage film Concrete Utopia. Kini, netizen kembali membahas sikapnya kala menolak permintaan wartawan untuk pose finger heart.

Bintang Concrete Utopia itu diketahui menghadiri acara Tweed De Chanel yang diselenggarakan pada Selasa, 27 Juli. CBS No Cut News melaporkan, dalam acara yang diadakan jenama fashion mewah asal Prancis itu, Park Seo Joon tidak mau menuruti permintaan fotografer.

Netizen pun mengkritisi sikapnya. Pasalnya, dia sebelumnya juga pernah melakukan finger pose dalam berbagai kesempatan. Namun, belakangan aksinya saat menghadapi media justru seolah tidak sopan.

Park Seo Joon pun kembali menanggapi kritik netizen kepadanya. Menurut kekasih YouTuber Xooos itu, brand yang dia wakili telah meminta agar dia tidak melakukan gestur tersebut (membuat tanda hati).

Park Seo Joon tolak lakukan finger heart di event Chanel. (Foto: Allkpop)

"Chanel meminta ‘pose natural dan chic’ untuk para tamu yang hadir di acara Tweed de Chanel. Pose termasuk membuat tanda hati, cheek heart, dan V (simbol) peace dianggap tidak cock dengan nilai estetis dari brand,” bunyi laporan CBS Not Cut News, dikutip dari Allkpop, Rabu (9/8/2023).

Meski demikian, netizen dan media mengait-kaitkan dengan beberapa insiden lain. Misalnya saat greeting stage film Concrete Utopia di mana dia menolak menggunakan bando couple dari fans lawan mainnya, Park Bo Young, pad Sabtu, 7 Agustus lalu. 

Halaman:
1 2
