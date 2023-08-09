Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aldi Taher Menyesal Depak Irwansyah dari Band, Ini Alasannya

Melati Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |19:03 WIB
JAKARTA - Aldi Taher sempat tergabung dalam sebuah band bersama Irwansyah dan Raffi Ahmad. Namun demikian, band tersebut tak bertahan lama.

Aldi Taher mengaku memiliki masalah internal dengan Irwan. Masalah yang tak kunjung selesai itu membuat Aldi mengeluarkan suami Zaskia Sungkar dari band.

Sebut Aldi Taher Mirip Nicholas Saputra, Raffi Ahmad: Dulu Nggak Begitu 

"Pembuat grup band didepak dari band, kurang ngocol apa lagi," kata Irwansyah, dikutip dari YouTube The Sungkars, Rabu (9/8/2023).

Menurut Aldi Taher band tersebut dibentuk oleh Irwansyah dan Raffi Ahmad. Tapi seolah tak menghiraukan hal tersebut, Aldi tetap mengeluarkan Irwan.

Saat bernostalgia masa lalu di depan Irwansyah, Aldi Taher pun mengaku menyesal telah melakukan hal itu.

"Makanya saya kemari mau klarifikasi mau minta maaf, saya nyesel," ujar Aldi Taher.

Penyesalan Aldi timbul setelah mengetahui karier Irwansyah justru semakin melejit. Sementara dirinya pada waktu itu tak setenar Irwansyah.

"Begitu dikeluarin dia makin terkenal, gue gitu-gitu aja. Pas keluar, (membintangi) film heart, dia nyanyi, jadi rockstar tour di Malaysia, Singapura , Brunei," ungkap Aldi Taher.

Jika tahu keputusannya salah, Aldi mengaku tidak akan mengeluarkan Irwansyah dari grup band.

"Nyesel gue, tau gitu gak gue keluarin, gue aja yang keluar," tuturnya.

