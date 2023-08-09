Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kisah Haru Ibu Erina Gudono Membesarkan 4 Anak sebagai Single Parent

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |06:30 WIB
Kisah Haru Ibu Erina Gudono Membesarkan 4 Anak sebagai Single Parent
Sofiatun dan Erina Gudono (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kisah haru Ibu Erina Gudono membesarkan empat anak sebagai single parent sangat menginspirasi. Meski menjadi orang tua tunggal, ibunda Erina Gudono mampu merawat dan mendidik anak-anaknya dengan baik.

Istri Kaesang Pangarep, Erina Gudono, merupakan anak ketiga dari pasangan Mohammad Gudono dan Sofiatun Gudono. Ayah Erina ternyata merupakan salah satu Guru Besar di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Namun pada 2016, besan Presiden Jokowi itu meninggal karena serangan jantung. Kepergian Mohammad Gudono meninggalkan Sofiatun dan empat orang anak mereka yaitu Allen Gudono, Nadya Gudono, Erina Gudono, dan Shania Gudono.

Melalui laman Facebook Sofiatun Gudono, ibu empat anak itu sempat membagikan curahan hatinya pasca-kepergian sang suami dan harus mengurus keempat anak mereka sendirian. Kisah Ibu Erina Gudono sontak mencuri perhatian warganet.

Sofiatun Gudono sendiri tampak membagikan unggahan tersebut tepat di hari jadi pernikahannya dengan alm Mohammad Gudono yang ke-34 tahun.

“Alhamdulillah, hari ini tanggal 28 Juli 2021 hari yang spesial bagi saya.” tulis Sofiatun Gudono melalui laman Facebook pribadinya pada 28 Juli 2023.

Keluarga Erina Gudono

Ibunda Erina Gudono juga mengungkapkan bahwa ia dan mendiang suaminya memiliki lima orang anak. Sayangnya anak kedua mereka yang berjenis kelamin laki-laki meninggal dunia ketika lahir.

“Tepat tanggal 28 juli 1989 saya telah melepaskan keperawanan saya dalam resepsi pernikahan bersama alm Prof.HM.Gudono.MBA.Akt, CMA dan akhirnya saya dikaruniai 5 anak, 2 laki-laki dan 3 perempuan. Namun anak yang kedua meninggal saat lahir jadi tinggal 4 anak," jelasnya.

Sofiatun dan mendiang suami telah mengarungi pasang surut perjalanan rumah tangga selama hampir 30 tahun lamanya. Pengusaha sekaligus dosen itu mengaku bahagia telah dipertemukan dengan sang suami.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
