Influencer Farid Nur Yahya Mampu Melihat Peluang untuk Menghasilkan Cuan Lewat Game Online

JAKARTA - Memiliki 63 ribu pengikut di Instagram, membuat Farid Nur Yahya semakin di kenal luas oleh masyarakat. Farid sendiri diketahui merupakan seorang gamer yang mampu melihat peluang untuk menghasilkan cuan.

Sebagai gamer, Farid pun bisa dibilang cukup cermat sehingga mampu mendapatkan penghasilan dari hobi main game onlinenya.

“Game online dimainkan bukan hanya untuk refreshing, melepas penat atau kebosanan. Harus diakui, kini game online dapat menghasilkan uang sangat banyak,” ujar Farid.

Melihat ada banyak peluang, Farid pun mulai menjajal peruntungan dengan membangun bisnis berbasis game online. Bahkan ia sempat belajar untuk menjadi admin game.

Kemampuan serta kejujuran Farid, membuat banyak orang percaya padanya. Sehingga, ia kerap mendapat orderan sebagai admin.

“Di awal saya jadi admin game masih banyak yang belum percaya sepenuhnya transaksi menggunakan jasa saya. Seiring waktu, banyak orang percaya,” beber Farid.

“Berkaca pada pengalaman ini, saya menyimpulkan memang tidak ada yang instan. Semua butuh waktu. Yang penting kita jujur, sabar, dan konsisten lakukan yang terbaik,” lanjutnya.