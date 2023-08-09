Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Influencer Farid Nur Yahya Mampu Melihat Peluang untuk Menghasilkan Cuan Lewat Game Online

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |06:00 WIB
Influencer Farid Nur Yahya Mampu Melihat Peluang untuk Menghasilkan Cuan Lewat Game Online
Farid Nur Yahya (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Memiliki 63 ribu pengikut di Instagram, membuat Farid Nur Yahya semakin di kenal luas oleh masyarakat. Farid sendiri diketahui merupakan seorang gamer yang mampu melihat peluang untuk menghasilkan cuan.

Sebagai gamer, Farid pun bisa dibilang cukup cermat sehingga mampu mendapatkan penghasilan dari hobi main game onlinenya.

“Game online dimainkan bukan hanya untuk refreshing, melepas penat atau kebosanan. Harus diakui, kini game online dapat menghasilkan uang sangat banyak,” ujar Farid.

Farid Nur Yahya

Melihat ada banyak peluang, Farid pun mulai menjajal peruntungan dengan membangun bisnis berbasis game online. Bahkan ia sempat belajar untuk menjadi admin game.

Kemampuan serta kejujuran Farid, membuat banyak orang percaya padanya. Sehingga, ia kerap mendapat orderan sebagai admin.

“Di awal saya jadi admin game masih banyak yang belum percaya sepenuhnya transaksi menggunakan jasa saya. Seiring waktu, banyak orang percaya,” beber Farid.

“Berkaca pada pengalaman ini, saya menyimpulkan memang tidak ada yang instan. Semua butuh waktu. Yang penting kita jujur, sabar, dan konsisten lakukan yang terbaik,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/33/3059701/ririn_kardila_putri-QFYC_large.jpg
Manfaatkan Media Sosial, Ririn Kardila Putri Sajikan Konten Positif Penuh Keceriaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/33/3056201/kartika_aprilia-FMxE_large.jpg
Konten Kreator Kartika Aprilia Mampu Bawa Perubahan di Masyarakat Lewat Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/598/3053401/syarif_yosee-raqf_large.jpg
Bergaya Unik dan Mahir Sepatu Roda, Syarif Yosee Buktikan Hobi Bisa Jadi Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/33/3046858/arief_muhammad-IC0Z_large.jpg
Baliho Wajah Arief Muhammad Muncul di Padang, Bakal Buat Gebrakan Apa Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/33/3039040/michael_sefrico-nQBf_large.jpg
Kisah Konten Kreator Tekno Michael Sefrico yang Kini Jadi Affiliate dengan Penghasilan Menggiurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/598/3037196/detektif_astral-I094_large.jpg
Detektif Astral Raih Rp100 Juta dalam 2 Hari Usai Tayangkan Konten Investigasi Horor
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement