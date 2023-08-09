Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Denise Chariesta Open Donasi Lagi, Butuh Rp2,4 Miliar untuk Beli Perlengkapan Bayi dan Alphard

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |05:30 WIB
Denise Chariesta Open Donasi Lagi, Butuh Rp2,4 Miliar untuk Beli Perlengkapan Bayi dan Alphard
Denise Chariesta (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Denise Chariesta kembali meminta uang donasi kepada netizen. Tak tanggung-tanggung, ia bahkan meminta donasi sebesar Rp2,4 miliar.

Hal tersebut diungkapkan oleh Denise dalam video di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Denise awalnya mengatakan bahwa per 8 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB donasi yang diberikan oleh netizen untuk biaya persalinannya sudah mencapai target.

"Terima kasih banyak telah mendonasikan Denise, sehingga untuk lahiran, biayanya udah cukup, yeay!," seru Denise Chariesta.

Akan tetapi, ia kembali meminta netizen untuk berdonasi lagi. Pasalnya, ia masih membutuhkan uang untuk membeli perlengkapan calon anaknya.

"Sekarang waktunya donasi part 2, yaitu netizen diharuskan untuk transfer atau donasi kepada Denise, untuk keperluan perlengkapan baby yang baru," ujarnya.

Denise Chariesta

Dalam video tersebut, Denise pun sempat merinci berbagai barang yang akan dibelinya untuk keperluan sang buah hati. Bukan hanya membutuhkan baju dan stroller, ia juga meminta netizen menyumbangkan dana agar ia bisa membeli Alphard.

"Pertama-tama adalah Alphard senilai Rp2 miliar, lalu yang kedua adalah mau beli stroller merek Bugaboo harganya Rp22 juta, yang ketiga buat bayar kontrakan rumah di Senopati harganya Rp300 juta, berarti Rp2,3 M sekian," ucap Denise Chariesta.

"Yang keempat Denise mau beli baby box buat tidur atau main harganya Rp5,5 juta, lalu yang kelima gue juga harus beli baju-baju bayi merek Gucci, Chanel, terus Hermes dan lain-lain, itu kurang lebih Rp100 jutaan. Setelah itu yang keenam gue juga harus beli sepatu Nike buat baby harganya Rp1,5 juta yang newborn," sambungnya.

Lebih lanjut, melalui kolom keterangan video, Denise menyebut bahwa total donasi yang harus diberikan netizen padanya adalah sekitar Rp2,4 miliar. Bahkan ia pun memberikan batas waktu hingga 15 Agustus 2023 mendatang pukul 19.00 WIB.

