HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Punya Bisnis Perhiasan, Influencer Boy Chandra Tak Akan Tinggalkan Dunia Game

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |18:48 WIB
Punya Bisnis Perhiasan, Influencer Boy Chandra Tak Akan Tinggalkan Dunia Game
Boy Chandra (Foto: Instagram)
JAKARTA - Nama Boy Chandra tentu sudah tak asing bagi para penggemar game. Ya, pria 19 tahun ini diketahui mampu menembus Top Global Charisma dalam game Mobile Legends.

Kemampuan pemilik nama asli Boy Chandra tersebut membuatnya semakin dikenal luas oleh para gamer. Bahkan followersnya sendiri sudah mencapai lebih dari 42 ribu orang.

Kepada awak media, Boy Chandra Kusuma ini mengatakan bahwa dirinya sudah cukup lama tertarik dengan Mobile Legend. Bahkan, ia kini tak hanya dikenal sebagai gamer dan influencer, tetapi juga pengusaha perhiasan.

“Saya memulai dari awal dengan modal terbatas. Waktu itu saya yakin memulai bisnis dari nol, tanpa harus kehilangan semangat karena ini bidang yang saya minati,” ujar Boy Chandra.

Boy Chandra

Bukan hanya berjualan, pria kelahiran Banyumas ini juga turun tangan soal menghandle pelanggan, mendesain perhiasan hingga mencari pemasok bahan baku yang berkualitas. Tak hanya itu, ia juga turut membangun jaringan agar bisnisnya semakin luas.

“Saya juga mempelajari karakter pelanggan dan bagaimana agar operasional bisnis efektif. Bersyukur bisnis saya mulai membuahkan hasil,” bebernya.

Meski cukup sukses di bisnis perhiasan, Boy tetap enggan meninggalkan dunia game terutama Mobile Legend yang membesarkan namanya. Bahkan ia menyebut jika ada lima sifat penting yang harus dimiliki oleh seseorang jika ingin mencapai kesuksesan.

Halaman: 1 2
1 2
