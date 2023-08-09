Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rachel Vennya Ingin Rujuk dengan Niko Al Hakim: Sulit untuk Dilakukan

Melati Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |17:56 WIB
Rachel Vennya Ingin Rujuk dengan Niko Al Hakim: Sulit untuk Dilakukan
Rachel Vennya bicara soal rujuk dengan Niko Al Hakim. (Foto: instagram)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan baik Rachel Vennya dan Niko Al Hakim mendapat respon hingga doa dari netizen untuk bisa kembali rujuk. Melihat hal itu, Rachel Vennya pun angkat bicara.

Dua tahun sudah Rachel Vennya dan Niko Al Hakim resmi bercerai. Meski demikian, hubungan keduanya terjalin dengan baik. Hal itu dilakukan untuk kasih sayang anak-anaknya.

Tak heran jika banyak berharap keduanya bisa kembali rujuk. Lantas, apakah Rachel Vennya pernah terbesit untuk menjalin asmara lagi dengan Niko alias Okin?

Rachel Vennya dan Niko Al Hakim

Rupanya, pernah ada momen di mana Rachel Vennya membayangkan situasi tersebut.

"Enggak sempat coba balikan, cuma membayangkan pasti ada," ujar Rachel Vennya di YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Rabu (9/8/2023).

Pada waktu itu, ibunda Chava dan Xabiru itu merasa sendiri dan mencoba untuk memikirkan kemungkinan kembali rujuk. Tapi tak lama kemudian, pikiran itu ditepis jauh-jauh olehnya.

"Kayak ada rasa di mana sendiri, gimana ya, tapi kayaknya sulit," lanjut Rachel Vennya.

Menurut selebgram berusia 27 tahun tersebut, baik dirinya maupun Niko sama-sama memiliki prinsip berbeda. Hal ini lah yang pada akhirnya membuat rumah tangga mereka harus kandas.

