Demi Fans CLBK, Raisa Berikan Cincin Kesayangannya

JAKARTA - Raisa begitu menyayangi fansnya. Hal ini terlihat ketika Raisa tampil dalam acara Festival Semesta Berpesta.

Raisa begitu tersentuh ketika mengetahui ada fansnya yang datang menontonnya dengan sang mantan. Sontak Raisa berharap dan ingin dang fans kembali CLBK dengan sang mantan.

“Kira-kira ada kesempatan ngga sih buat balikan malem ini?" ucap Raisa.

Raisa kemudian menawarkan cincinnya untuk diberikan kepada fansnya, dengan harapan langsung melamar sang mantan. Hal ini gar mereka bisa kembali bersama dalam ikatan yang lebih serius.

“Ohh.. mau balikan asal langsung gini (pose melamar),” lanjut Raisa.

Raisa langsung memberikan cincinnya. Jika tawaran lamaran diterima, cincin itu akan menjadi milik sang fans. Namun jika ditolak, Raisa berharap cincinnya dikembalikan.