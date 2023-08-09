Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Conchita Caroline, Presenter yang Honor Kerjanya Ditilep Ibu Sendiri

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |17:21 WIB
Biodata dan Agama Conchita Caroline, Presenter yang Honor Kerjanya Ditilep Ibu Sendiri
Biodata dan Agama Conchita Caroline (Foto: IG Conchita)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Conchita Caroline akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ia adalah seorang presenter yang tengah galau karena uang kerja kerasnya ditilep oleh ibunda sendiri.

Conchita Caroline mengaku hasil kerjanya sebagai artis selama ini dimanipulasi oleh sang ibu yang merupakan manajernya. Selama bekerja, Conchita tak pernah tahu nominal pasti setiap honor syuting yang diterima.

 Biodata dan Agama Conchita Caroline, Presenter yang Honor Kerjanya Ditilep Ibu Sendiri

"Schedule tuh mingguan kan. Senin syuting apa, Rabu syuting apa, angka (honor) sekian, tapi aku hanya diberi tahu dalam bentuk chat bukan kontrak," kata Conchita.

Rasa sungkan ia rasakan. Ia merasa tak enak ketika menanya detail honor yang ia terima kepada ibunda. Namun rasa sungkan itu dibalas kepahitan.

"Bahkan sampai aku nikah pun, rekening untuk gaji bukan aku yang pegang. Aku hanya pegang satu rekening, untuk transport harian, jajan," lanjut Conchita Caroline.

Ia membongkar permasalahan ini karena telah muak ditipu oleh keluarga sendiri. Ia berharap keadilan akan datang dan masalah ini cepat terselesaikan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
