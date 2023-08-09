Kisah Saki Sudo, Bintang JAV yang Bunuh Suami Sendiri karena Harta

JAKARTA - Kisah Saki Sudo, bintang JAV yang bunuh suami sendiri karena harta. Menariknya, sang aktris berhasil menutupi aksi bejatnya selama bertahun-tahun dan hidup mewah dengan warisan dari miliuner Jepang tersebut.

BACA JUGA: Cerita Maori Tezuka Pensiun Jadi Bintang JAV di Usia 80 Tahun karena Tak Bertemu Lawan Seimbang

Mengutip Japan Times, Kosuke Nozaki, miliuner asal Jepang itu ditemukan meninggal dunia di lantai dua rumahnya, pada 24 Mei 2018. Dia meninggal di usia 77 tahun akibat overdosis obat-obatan stimulan, sekitar 3 bulan setelah pernikahannya dengan Saki.

Polisi setempat menyebut, Kosuke sempat makan malam bersama sang istri sebelum meninggal dunia. Saat itulah Saki diduga mencekoki suaminya dengan obat-obatan stimulan dalam dosis mematikan.

(Kisah Saki Sudo, Bintang JAV yang bunuh suami sendiri karena harta. (Foto: Japan Times)

Sekadar informasi, stimulan merupakan obat yang digunakan untuk memacu gerak jantung dan pernapasan, serta meningkatkan fungsi otak. Obat yang bekerja pada sistem saraf pusat ini akan membuat penggunanya lebih semangat.

Sepeninggalan Kosuke Nozaki, Saki Sudo berhak atas setengah harta sang suami yang dihasilkannya dari bisnis miras dan real estate. Namun berapa besar total harta sang don juan tak pernah dirilis ke publik.

Dalam surat wasiatnya, Kosuke meminta agar JYP1,3 miliar atau setara Rp138 miliar dari hartanya dihibahkan untuk Prefektur Wakayama, tempat di mana dia tinggal sebelumnya.

Sementara perusahaan Kosuke Nozaki diambil alih oleh Saki Sudo di mana dia menjabat sebagai presiden utama. Lewat media sosial, sang aktris kerap membagikan gaya hidup mewahnya sebagai janda miliuner.

“Dia tidak pernah membahas tentang pekerjaannya sama sekali. Tapi dia selalu memamerkan pakaian mahal dan mengaku memiliki banyak uang,” ujar mantan teman sekolahnya dalam wawancara dengan Japan Times, pada 1 Mei 2021.

Sekitar 3 tahun setelah kematian sang miliuner, Saki Sudo akhirnya ditangkap polisi, pada 28 April 2021. Polisi menjadikannya tersangka kasus pembunuhan suaminya sendiri setelah menemukan riwayat pencarian obat stimulan di ponselnya.

Polisi setempat sayangnya tidak mengungkapkan detail kasus tersebut, seperti motif Saki membunuh ataupun pernyataan sahih sang bintang JAV terkait apakah dia yang membunuh suaminya atau tidak.