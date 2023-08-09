Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

7 Artis Indonesia Bersahabat dengan Idol K-Pop, Raffi Ahmad Dijuluki Father NCT

Lisvi Padlilah , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |06:00 WIB
7 Artis Indonesia Bersahabat dengan Idol K-Pop, Raffi Ahmad Dijuluki Father NCT
Artis yang bersahabat dengan Idol K-pop. (Foto: Instagram/@felicyaangelista_)
JAKARTA - Artis Indonesia yang bersahabat dengan Idol K-pop menunjukkan interaksi yang bikin penggemar gemas. Apalagi dengan kehadiran berbagai media sosial, mereka pun kerap membuat konten bersama.

Ditambah dengan tingginya peminat musik K-pop yang membuat para idola dari Negeri Ginseng itu kerap mampir ke Tanah Air. Alhasil, para Idol pun mulai menjalin persahabatan dengan para selebritas Indonesia.

Lantas ada siapa saja artis Indonesia yang bersahabat dengan Idol K-pop? Simak ulasannya berikut ini.

1. Raffi Ahmad

Di posisi pertama ada presenter Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang diketahui sering mengundang Idol K-pop. Raffi dan Gigi diketahui pernah mengunjungi Korea dan mampir ke kantor SM Entertainment. Sejak saat itu, banyak Idol di bawah naungan agensi yang didirikan Lee Soo Man itu bergantian mampir ke Andara.

Artis Indonesia yang bershabat dengan Idol K-pop. (Foto: Instagram/@raffinagita1717)

Adapun Idol pertama yang datang ke rumah Raffi Ahmad adalah Siwon. Lalu, member NCT DoJaeJung, NCT Dream, Henry Lau, WayV hingga terbaru Eric Nam yang mempromosikan album terbarunya, ‘House On A Hill.’ Raffi membagikan kegiatan persama para Idol di YouTube dan Instagramnya.

Menariknya, karena banyak member NCT yang telah datang ke Andara, banyak NCTzen yang menyebut Raffi sebagai father alias bapaknya NCT. Hal ini juga dipicu karena permintaan DoJaeJung yang ingin diangkat jadi anak Raffi dan Gigi.

Halaman:
1 2 3
